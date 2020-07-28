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8. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen kadın, 8.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen kadın, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen E.K., (45) 8. kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.K.’nın hayatını kaybetti. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. E.K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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