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8. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.12.2020 17:30 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 8.

8. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 8. kattan düşen genç kız ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Hayriye Sena B, 8. katta bulunan ikametinin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hayriye Sena B’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise Hayriye Sena B’nin ev ve çevresinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

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