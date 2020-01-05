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  4. 8 kişinin öldüğü göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 gözaltı

8 kişinin öldüğü göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 gözaltı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesi açıklarında lastik botun batması sonrası 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılmış, 7 düzensiz gözmenin ise arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili başlatılan çalışmada R.T.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik botun batması sonrası 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılmış, 7 düzensiz gözmenin ise arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili başlatılan çalışmada R.T. A.Ş. U.S. ve S.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı.
2 Ocak tarihinde Fethiye açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçma girişimi sırasında lastik botun batması sonrası botta bulunan 15 kişiden 8’inin cesedine ulaşılmıştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan olayın ardandan soruşturma başlatılmıştı. Denizde kaybolan diğer göçmen şahıslarla alakalı olarak arama çalışmaları halen devam etmekte olup batan teknenin enkazına ulaşılamadı.
Ölümlerle sonuçlanan düzensiz göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından verilen talimat sonrası Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğünce ortak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada zanlıların İzmir iline kaçtıkları değerlendirilmiş, iki gün süren fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli Muğla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekiplerince, İzmir’de yakalanarak gözaltına alındılar.
Fethiye GİM Grup amirliğine getirilecek olan 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından Fethiye adliyesine sevk edilecekler.

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Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
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