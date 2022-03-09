8 Mart 2022 Survivor kim elendi? Survivor 8 Mart Salı konseyde kimin adı çıktı?

Survivor All Star 8 Mart Salı akşamı 42. bölümüyle ekranlara geldi. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık oyunu oynadı. Mücadelenin ve hırsın hat safhada olduğu Survivor All Star, izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Önce kadınların, sonra erkeklerin yarıştığı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belli oldu. Kaybeden takımda konseyde bir ismi yazmak zorunda kaldı. 8 Mart Salı Survivor eleme konseyine dair detayları haberimizde işledik...

8 MART SALI DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 8 Mart Salı akşamı Ünlüler ve Gönüllüler zorlu bir parkurda ikinci dokunulmazlık oyununu oynadı. 8 Mart Salı akşamı Survivor All Star'da kadınlar mücadelesini gönüllüler takımı kazandı. İlk turu gönüllüler takımının kadınları kazandığı için ödül tadımını da gönüllüler takımı yaptı. Ünlüler ve gönüllüler takımının erkekleri de zorlu parkurda mücadele verdi. İlk kadınlar mücadelesini gönüllüler takımının kadınları kazanırken, ikinci mücadeleyi gönüllüler takımının erkekleri kazandı. Böylece ünlüler takımı konseyde bir isim yazmak zorunda kaldı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

8 Mart Salı akşamı ikinci eleme konseyi daha yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı konseyde bir ismi yazdı. Oy sıramasında Mert ve Birsen son dakikaya kadar başa baş gitti. Ancak son bir oy eleme adayını belli etti. Oy çokluğuyla ünlüler takımından Birsen ikinci eleme adayı çıktı.

