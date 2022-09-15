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8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

15.09.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altekma: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz

Altekma: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Walla, Emin Gök, Saar, Altay Demirci (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Selman Ateş)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keslin, Melih Sıratça, Edgar, Hakkı Çapkınoğlu, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Selim Kalaycı, Kaan Emir Öztürk, Orçun Ergun)

Setler: 18-25, 25-16, 25-20, 23-25, 9-15

Süre: 116 dakika (23, 22, 26, 30, 15)

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İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Turnuvaya yarın Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta ve Altekma-Dinamo Bükreş maçlarıyla devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Altekma

İzmir Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
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Sabah
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