Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz

Altekma: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Walla, Emin Gök, Saar, Altay Demirci (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Selman Ateş)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keslin, Melih Sıratça, Edgar, Hakkı Çapkınoğlu, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Selim Kalaycı, Kaan Emir Öztürk, Orçun Ergun)

Setler: 18-25, 25-16, 25-20, 23-25, 9-15

Süre: 116 dakika (23, 22, 26, 30, 15)

​​​​​​​

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Turnuvaya yarın Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta ve Altekma-Dinamo Bükreş maçlarıyla devam edilecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz