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8. Uluslararası Urla Enginar Festivali, başladı

06.05.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Enginar festivalimiz artık bence uluslararası bir marka haline geldi"

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Enginar Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, törende, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından festivalin yeniden düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Salgında pek çok şeyin değerinin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Dağ, şunları söyledi:

"Pandemi belki de alıştığımız, bize sıradan gelen birçok şeyin esasında ne kadar büyük bir nimet olduğunu her birimize göstermiş oldu. Pandemi aynı zamanda tarımsal üretimin, bitkisel üretimin, hayvansal üretimin, su ürünleri üretiminin ne kadar önemli ve değerli olduğunu, ülkelerin bundan sonra milli savunma hamleleri yaptığı kadar milli tarım hamlelerini de daha ciddi bir şekilde gündeme almalarını ve bu şekilde hamle yapmalarını gerekli kıldı ve biz şöyle baktığımızda Allah’a şükür bugüne kadar bu anlamda kendi kendine yeten bir ülke olduk."

Üreten çiftçilerin her zaman önünü açmaya devam edeceklerini vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Enginar festivalimiz artık bence uluslararası bir marka haline geldi. Bu marka haline gelmesini sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. İlkinde, 2015’te 17 bin kişinin katıldığı Enginar Festivali’ne artık milyonlar katkı sağlıyor. Enginar Festivali, Türkiye'nin gündeminde söz sahibi olduğu gibi dünya gündeminde de konuşulur hale geldi. Bu organizasyonun 2015'ten bugüne yapılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, yaptığı açıklamada, festival süresince 1 milyon civarında ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

Festivalinin ilçeye sosyoekonomik hareketlilik ve gastronomi turizmi olmak üzere çok yönlü faydaları dokunacağına inandığını belirten Dayanç, üreticilere teşekkür etti.

Halk oyunlarının da sergilendiği törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Festival kapsamında yemek atölyeleri ve sanatsal etkinlikler yapılacak. Festival, 8 Mayıs pazar günü sona erecek.

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