81 ildeki okul çevrelerinde yoğun denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde 5 gün boyunca "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul çevrelerinin denetimi için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımıyla 81 ilde Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden karma ekipler oluşturuldu.

Bu kapsamda, 07.30-18.00 saatlerinde, okulların giriş çıkış ve öğle arası zamanındaki yoğunluk göz önünde bulundurularak denetim süresi en az 2'şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde planlandı.

Denetimler tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve bu yerlerin yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi umuma açık yerlere yönelik olacak.

Ülke genelinde yıl boyu sürecek denetimler okulların açıldığı bu hafta 5 gün boyunca yoğunlaştırılacak. Yoğun denetime Emniyet ve Jandarma birimlerinden oluşturulan 16 bin 948 karma ekip ile 56 bin 948 personel katılım sağlayacak.

