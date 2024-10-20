81 yaşındaki Şevket Altuğ son haliyle dikkat çekti! Süper Baba'nın Fiko'suna yorum yağdı

MYNET- Bir döneme damga vuran Süper Baba dizisinde hayat verdiği 'Fikret Aksu' karakteriyle hafızalarda yer edinen Şevket Altuğ geçtiğimiz aylarda 81'nci yaş gününü kutlamıştı.

Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Süper Baba dizisinin efsanesi Altuğ artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Ekranlardan da uzak olan Şevket Altuğ'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri ünlü oyuncuya "Yaşayan efsane", 'Süper Baba'lar yaşlanıyor mu ki?'', "Sağlıkla geçsin yıllarınız" yorumları yağdı.

Şevket Altuğ, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde eğitim gördü. Oyuncu, 1971'de Jale Altuğ ile evlendi.

Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi. Şevket Altuğ, rol aldığı onlarca sinema filminin yanı sıra 'Perihan Abla' dizisindeki 'Şakir' ve 'Süper Baba' dizisindeki 'Fikret' rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.