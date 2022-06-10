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83 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

10.06.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SUT düzenlemesi olmaksızın listeye dahil edilen ilaçlardan 3'ü kanser, biri demans, biri multiple skleroz, biri pulmoner hipertansiyon ve biri acil serviste hipertansif kriz ilacı oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın 3'ü kanser, biri demans, biri multiple skleroz, biri pulmoner hipertansiyon ve biri acil serviste hipertansif kriz ilacı olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), tamamı yerli üretim olan 83 ilacın SUT düzenlemesi olmaksızın geri ödeme listesine alınması kararlaştırıldı.

Geri ödeme listesine dahil edilen 83 ilaç, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıklarını beraberinde getirdi.

Vatandaşlar bu ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek.

Listeye ilave edilen 83 ilaçtan, 12'si antibakteriyel, 7'si analjezik, 6'sı peptik ülser ve gastritte kullanılan ilaç, 5'i antidot, 5'i diyabet tedavisinde kullanılan ilaç, 5'i solunum sistemi ilacı, 4'ü mukolitik, 4'ü radyolojik görüntülemede kullanılan ilaç, 3'ü antineoplastik, 3'ü topikal mantar ilacı, 2'si anestezi ilacı, 2'si antifungal, 2'si antiviral, 2'si grip ilacı, 2'si kalp yetmezliğinde kullanılan ilaç, 2'si kas gevşetici, biri antihipertansif, biri analjezik-antipiretik, biri antiemetik, biri antispazmodik, biri çinko eksikliğinde kullanılan ilaç, biri demans ilacı, biri demir eksikliğinde kullanılan ilaç, biri hipertansif acilde kullanılan ilaç, biri multiple skleroz tedavisinde kullanılan ilaç, biri osteoporoz ilacı, biri prostat tedavisinde kullanılan ilaç, biri opioid analjezik, biri pulmoner hipertansiyonda kullanılan ilaç, biri topikal akne ilacı, biri topikal anestezik, biri varis tedavisinde kullanılan topikal ilaç, biri vertigo ilacı.

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