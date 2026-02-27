SPOR

84 Milyon Euro'luk inanılmaz çöküş! Bayern ve Juventus'un eski yıldızı Douglas Costa'nın son hali içler acısı

Bir dönem hızı ve bilek hareketleriyle dünya futboluna damga vuran, piyasa değeri 55 milyon Euro'lara kadar çıkan Douglas Costa'nın yeni adresi ağızları açık bıraktı! Bayern Münih, Juventus ve Shakhtar Donetsk formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren 35 yaşındaki Brezilyalı süperstar, İtalya 4. Ligi (Serie D) ekiplerinden Chievo Verona'ya transfer oldu. 24 kupalı efsanenin alt lig maçlarındaki görüntüleri sosyal medyada viral oldu!

Emre Şen

Dünya futbolunun zirvesinden alt liglere uzanan inanılmaz kariyer düşüşlerine bir yenisi daha eklendi. Kariyerinin zirvesindeyken patlayıcı hızı ve çalımlarıyla Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, attığı son imzayla futbol dünyasını kelimenin tam anlamıyla şaşkına çevirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN SERIE D'YE!

84 Milyon Euro luk inanılmaz çöküş! Bayern ve Juventus un eski yıldızı Douglas Costa nın son hali içler acısı 1

Kariyerinde Bayern Münih, Juventus ve Shakhtar Donetsk gibi elit kulüplerin formasını terleten, Şampiyonlar Ligi sahnelerinde boy gösteren 35 yaşındaki tecrübeli yıldız, ara transfer döneminde sürpriz bir karara imza atarak İtalya Serie D (4. Lig) takımlarından Chievo Verona'nın yolunu tuttu.

BONSERVİSİNE 84 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

84 Milyon Euro luk inanılmaz çöküş! Bayern ve Juventus un eski yıldızı Douglas Costa nın son hali içler acısı 2

Zamanında Avrupa'nın en çok aranan kanat oyuncularından biri olan Costa'nın geçmişi dudak uçuklatan rakamlarla dolu. Kariyeri boyunca bonservisine toplam 84 milyon Euro ödenen ve 2018 yılında piyasa değeri 55 milyon Euro seviyesine kadar yükselen Brezilyalı yıldızın kariyerinde tam 24 resmi kupa bulunuyor.

Dünya devlerinin formasını giydikten sonra kariyerinin son demlerinde futboldan kopamayan yıldız oyuncunun, İtalya 4. Ligi'ndeki o mütevazı sahalarda çekilen maç görüntüleri sosyal medyaya düşer düşmez viral oldu. Futbolseverler bu görüntüleri binlerce kez paylaşarak efsane oyuncunun yaşadığı keskin düşüşü konuştu.

