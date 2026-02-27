84 Milyon Euro'luk inanılmaz çöküş! Bayern ve Juventus'un eski yıldızı Douglas Costa'nın son hali içler acısı

Dünya futbolunun zirvesinden alt liglere uzanan inanılmaz kariyer düşüşlerine bir yenisi daha eklendi. Kariyerinin zirvesindeyken patlayıcı hızı ve çalımlarıyla Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, attığı son imzayla futbol dünyasını kelimenin tam anlamıyla şaşkına çevirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN SERIE D'YE!

Kariyerinde Bayern Münih, Juventus ve Shakhtar Donetsk gibi elit kulüplerin formasını terleten, Şampiyonlar Ligi sahnelerinde boy gösteren 35 yaşındaki tecrübeli yıldız, ara transfer döneminde sürpriz bir karara imza atarak İtalya Serie D (4. Lig) takımlarından Chievo Verona'nın yolunu tuttu.

BONSERVİSİNE 84 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Zamanında Avrupa'nın en çok aranan kanat oyuncularından biri olan Costa'nın geçmişi dudak uçuklatan rakamlarla dolu. Kariyeri boyunca bonservisine toplam 84 milyon Euro ödenen ve 2018 yılında piyasa değeri 55 milyon Euro seviyesine kadar yükselen Brezilyalı yıldızın kariyerinde tam 24 resmi kupa bulunuyor.

Dünya devlerinin formasını giydikten sonra kariyerinin son demlerinde futboldan kopamayan yıldız oyuncunun, İtalya 4. Ligi'ndeki o mütevazı sahalarda çekilen maç görüntüleri sosyal medyaya düşer düşmez viral oldu. Futbolseverler bu görüntüleri binlerce kez paylaşarak efsane oyuncunun yaşadığı keskin düşüşü konuştu.