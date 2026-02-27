Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, Avrupa kupalarından gelen başarılı sonuçlar fikstürü yeniden şekillendirdi. Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden ve son 16 turu biletini cebine koyan Galatasaray ile Samsunspor'un ligdeki zorlu virajları, yoğun maç takvimi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. (Nottingham Forest'a elenerek Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin fikstüründe ise bir değişiklik yaşanmadı.)

DEVLER LİGİ VE KONFERANS LİGİ MESAİSİ BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan devi Juventus'u saf dışı bırakarak büyük bir sükse yapan Galatasaray, son 16 turunda İngiliz devleri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Aslan, bu dev turun ilk maçına 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da çıkarken, rövanş mücadelesini 17-18 Mart'ta Ada'da oynayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı eleyerek tarihi bir başarıya imza atan Samsunspor ise son 16 turunda Shakhtar Donetsk ya da Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibinin maçları ise 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI

Süper Lig'in 27. haftasında 17, 18 veya 19 Mart'ta yapılacak Göztepe-Galatasaray ile Çaykur Rizespor-Samsunspor mücadeleleri ileri tarihe atıldı.