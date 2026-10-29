850 öğrenci aynı anda bayrak açtı: Havadan görüntüler mest etti

Sivas Tuzlugöl Mahallesi’nde yer alan Hamza Yerlikaya Ortaokulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir gösteri düzenledi. Okulda eğitim gören 850 öğrencinin katılımıyla hazırlanan gösteride Cumhuriyet ve Türk Bayrağı teması işlendi.

Okulun Müzik öğretmeni Gülçin Negiz koordinesinde aynı anda şarkı söyleyen öğrenciler, Türk Bayrağını gururla salladı. Gösteri, dron ile havadan görüntülendi.

"ÇOK GURURLU HİSSETTİM"

Cumhuriyet şarkılarını söylerken şehitleri düşündüğünü söyleyen 7. sınıf öğrencisi Hiranur Özdal, "Bugün 850 öğrenci hep beraber koreografi yaptık. Vatan şarkısı gibi Türkiye’yi temsil eden şarkılar söyledik. Koreografiyi yaptığımızda çok gururlu hissettim, şehitlerimizi düşündüm çünkü onlar bizim bu vatanda yaşayabilmemiz için kan döktüler" dedi.

"850 ARKADAŞIMLA BERABER GÜZEL BİR KOREOGRAFİ YAPTIK"

Öğretmenlerine teşekkür eden 6. sınıf öğrencisi Emin Çaylak, "Öğretmenimiz 850 öğrenciyle tek tek ilgilenerek bu koreografiyi organize etti kendisinde emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet bayramı sebebiyle 850 arkadaşımla beraber güzel bir koreografi yaptık" diye konuştu.

"29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADIK"

Görev aldığı koroda Gündoğdu Marşını coşkuyla seslendiren 6. Sınıf öğrencisi Yağız Öcalmış ise, "Arkadaşlarımla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladık. 850 öğrenci ile birbirinden farklı gösteriler yaptık. Ben de Gündoğdu Marşını okulla beraber solo olarak söyledim" ifadelerini kullandı.