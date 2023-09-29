89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi bitişiğindeki cadde çift yönlü trafiğe açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi’nin bir bloku çökmüştü. Depremden bu yana Galeria Sitesi’nin bitişiğindeki Mimar Sinan Caddesi tek yönlü trafiğe açılmıştı. UKOME’nin 27 Eylül 2023 tarihli toplantısında alınan kararla Elazığ Caddesinden Mimar Sinan Caddesi istikametine doğru yolun gidiş dönüş olarak 30 Eylül’de araç trafiğine açılması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca Mimar Sinan Caddesinden Elazığ Caddesinde çıkan toplu taşıma araçlarının yolcu alıp indirebilmeleri için durak yerleştirilmesi kararlaştırıldı.



