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9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 11 Kasım'da kapılarını açacak

11.10.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 11 Kasım'da kapılarını açacak

Antalya'da, Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu" 11-13 Kasım'da yapılacak.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Expo Center'de gerçekleştirilecek fuara ilişkin Akra Barut Otel'de düzenlediği toplantıda, fuarın bu yılki temasının "çevre ve insan" olduğunu söyledi.

Fuarda sektör profesyonellerinin bir araya geleceğini belirten Tütüncü, "Belediyelerin ihtiyaç duyduğu tedarikçi sektörlerle bir araya gelmeleri, birlikte hareket etmeleri ve ekonomiye katkı sağlamaları anlamında fuarımızın faydalı olduğunu düşünüyorum. Belediyecilik ve şehircilikle ilgili çeşitli alanlarda yenilikçi çalışmalar üreten firmalar hizmetlerini takdim etme imkanı buluyor. Belediyelerimize yeni ufuklar açıyor ve farklı uygulamaları görme fırsatı sağlıyorlar." diye konuştu.

Tütüncü, belediyecilikte yeni uygulamaları, teknolojileri takip etmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

-"Ülkemiz belediyecilikte birçok Avrupa ülkesinden ileri bir noktada"

Fuarın sektöre hareketlilik getirdiği gibi ekonomiye de katkı sağladığına dikkati çeken Tütüncü, şöyle devam etti:

"Fuara Türkiye'den 60'a yakın belediyenin yanı sıra yurt dışından da katılım bekliyoruz. 20 belediyemiz fuar alanında büyük stantlarda uygulamalarını tanıtacak. Her fuar belediyecilik anlamında bizlere önemli bir tecrübe oluyor. Yeni projeleri tanımak amacıyla yaptığımız seyahatlerde, ülkemizin belediyecilik anlamında birçok Avrupa ülkesinden daha ileri bir noktada olduğunu gördük. Özellikle son yıllarda akıllı şehir uygulamaları, ulaşım gibi çeşitli konularda gelecek hedefiyle yoluna devam eden belediye başkanlarımız var. Bize örnek gösterilen ülkelerden belediyecilik anlamında çok daha öndeyiz."

Toplantıya Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de katıldı.

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