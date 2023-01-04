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9 araç kazaya karıştı, ortalık savaş alanına döndü

04.01.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı D-100 Karayolu’nun Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, servis aracı ve otobüsten oluşan toplam 9 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazanın şiddetiyle bir otomobil, servis aracının altına girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, servis minibüsünde sıkışan Okan A.’yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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