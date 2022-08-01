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9 asal mı? 9 sayısı asal mıdır?

07.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi ve 1 sayısı dışında hiçbir böleni olmayan sayılar olarak bilinen asal sayılar eğitim hayatında sıklıkla öğrencilerin karşısına çıkar. Asal sayılar bölünme özelliğine göre bulunur ve sadece pozitif tam sayılardan oluşur. Bu kurallara göre 9 asal mı?

9 asal mı? 9 sayısı asal mıdır?

Tablo kullanılarak asal sayıları bulma yöntemi en sık kullanılan yöntemdir. En büyük asal sayı, matematikteki sonsuzluk kavramı sebebiyle hiçbir zaman bilinemez. Fakat en küçük asal sayı bilinir. Pozitif sayılar oldukları için 0'dan küçükler dahil değildir bu sebeple en küçük asal sayı 2'dir. 2'den itibaren kullanılmak istenen kadar asal sayı bulunabilir. Bunun için belirlenen aralıktaki sayıların çarpanları dikkate alınır.

9 asal mı?

Asal sayılı bulmak için yapılması gereken hangi sayılara bölünebildiğinin bulunmasıdır. Bir sayı 1 ve kendisi dışında bölene sahip ise o sayı asal değildir. Bu sebeple çarpanlar kümesi önemlidir. İki elemanlı çarpanlar kümesine sahip olması gerekir. 9 sayısının çarpanlar kümesinde ikiden fazla eleman bulunur. Bunlar 1, 3 ve 9'dur. Bu nedenle 9 asal sayı değildir.


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1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
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asal sayılar
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