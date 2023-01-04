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9 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu’dan karnı burnunda poz

04.01.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Ceyhun Ergin ile evlenen oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 9 aylık hamile olan güzel oyuncu, hamilelik fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

9 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu’dan karnı burnunda poz

Kiralık Aşk, Uyanış: Büyük Selçuklu, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini duyurmuştu.

Tuğutlu, gizlice evlenmesiyle ilgili "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" ifadelerini kullanmıştı.

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DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYOR

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan 9 aylık hamile Tuğutlu, karnı burnunda pozunu paylaştı. Erkek bebek bekleyen Oyuncunun "9" yazarak mavi kalp emojisi koyduğu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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