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  4. 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan oğlunun düğününde para saçmıştı! Aşiret düğünlerini örnek gösterdi... Düğünde ne kadar takıldığı açıkladı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan oğlunun düğününde para saçmıştı! Aşiret düğünlerini örnek gösterdi... Düğünde ne kadar takıldığı açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.10.2024 15:00
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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz haftalarda büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ı evlendirdi. Oğlu için İzmir'de büyük bir düğün organize eden Yıldızhan'ın davetine ünlü isimler de akın etti. Düğünde Türk lirası ve dolarlar havada uçuşmuştu. İzzet Yıldızhan görüntüleri ile uzun süre konuşulan o düğünde ne kadar takı takıldığını açıkladı.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan oğlunun düğününde para saçmıştı! Aşiret düğünlerini örnek gösterdi... Düğünde ne kadar takıldığı açıkladı

9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan geçtiğimiz haftalarda büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ı evlendirdi. İzmir'de gerçekleşen düğünde Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu ve Cafer-Derya Nazlı Baş sahne aldı.

İZZET ÇOCUKLARI

TOMAR TOMAR PARA SAÇILMIŞTI

İzzet Yıldızhan'ın oğluna düğünde binlerce dolar ile yüzlerce gram altın takıldığı görüldü. İzzet Yıldızhan oğlunun düğününde yakın arkadaşı Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynayarak havaya tomar tomar para saçtı.

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Türk lirası ve dolarların havada uçuştuğu düğündeki görüntüler de uzun süre konuşuldu. İzzet Yıldızhan düğünün tüm gerginliğini atınca düğündeki takılar hakkında açıklamalarda bulundu.

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DÜĞÜNDE NE KADAR TAKILDIĞINI AÇIKLADI

Ünlü türkücüye takılan takılarla ilgili, "Sizi memnun etti mi?" diye soruldu Yıldızhan, "Şimdi doğuda bakıyorsunuz; aşiret düğünlerine falan gelen dostlarımdan böyle bir beklentim yok ama herkese geldiği için çok teşekkür ederim. Herkes kendine düşeni, yakışanı yaptı. Biliyorsunuz, düğünlerde takılan takılar gelin ve damada yardımcı olmak amacıyla yapılan bir adettir.

Yaklaşık bir ev parası kadar para topladılar; belki bir ev parasından daha fazladır" yanıtını verdi.

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İzzet Yıldızhan
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