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9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

05.09.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda start verildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan startı verilen ve pandemi koşulları nedeniyle 2 bin kişinin katılımıyla sınırlandırılan maraton öncesi yarışmacılar, sahilde müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Etkinlik alanına girişler tek noktadan gerçekleştirilirken, sporcular arasında sosyal mesafe olmasına dikkat edildi.

Start ise 4'er kişilik gruplar halinde gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporcularla birlikte yarışa katıldı. Bazı aileler ise çocukları ve bebek arabalarıyla yarışta yerlerini aldı.

Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

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