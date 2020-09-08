9 Eylül’e özel ‘İzmir’ filmleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle gerçekleşecek 9 Eylül etkinliğinde, 1930-1960 yılları arasında çekilen İzmir ve Kültürpark’a ait görüntülerden oluşan filmlerin bir araya getirilmesiyle oluşan 40 dakikalık program, İzmirlilere sunulacak.

İzmir’in düşman işgalinden kurtarılarak Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandığı tarih olan 9 Eylül’ün 98’inci yıl dönümünde, birbirinden özel etkinliklere imza atılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle gerçekleşecek etkinlikte, 1930-1960 yılları arasında çekilen İzmir ve Kültürpark’a ait görüntülerden oluşan filmlerin bir araya getirilmesiyle oluşan 40 dakikalık program, İzmirlilere sunulacak. Daha önce gün yüzüne çıkmamış, çok özel görüntülerin yer aldığı filmler, tarihe yolculuk yaptıracak.

Panelle devam edecek

9 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da, Kültürpark Uzun Havuz’da gerçekleşecek program, film gösteriminin ardından panelle devam edecek. İEÜ Sinema ve Dijtal Medya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Şavk’ın moderatörlüğünde yapılacak panelde; Prof. Dr. Nezih Erdoğan, İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burkay Pasin ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe, konuşmacı olarak yer alacaklar. “İzmir, kent ve bellek” temasıyla yapılacak tüm etkinlikler, açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.