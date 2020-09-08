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9 Eylül’e özel ‘İzmir’ filmleri

İZMİR HABERLERİ  | 08.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle gerçekleşecek 9 Eylül etkinliğinde, 1930-1960 yılları arasında çekilen İzmir ve Kültürpark’a ait görüntülerden oluşan filmlerin bir araya getirilmesiyle oluşan 40 dakikalık program, İzmirlilere sunulacak.İzmir’in düşman işgalinden kurtarılarak Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandığı tarih olan 9 Eylül’ün 98’inci yıl dönümünde, birbirinden özel etkinliklere imza atılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle gerçekleşecek 9 Eylül etkinliğinde, 1930-1960 yılları arasında çekilen İzmir ve Kültürpark’a ait görüntülerden oluşan filmlerin bir araya getirilmesiyle oluşan 40 dakikalık program, İzmirlilere sunulacak.
İzmir’in düşman işgalinden kurtarılarak Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandığı tarih olan 9 Eylül’ün 98’inci yıl dönümünde, birbirinden özel etkinliklere imza atılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle gerçekleşecek etkinlikte, 1930-1960 yılları arasında çekilen İzmir ve Kültürpark’a ait görüntülerden oluşan filmlerin bir araya getirilmesiyle oluşan 40 dakikalık program, İzmirlilere sunulacak. Daha önce gün yüzüne çıkmamış, çok özel görüntülerin yer aldığı filmler, tarihe yolculuk yaptıracak.

Panelle devam edecek
9 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da, Kültürpark Uzun Havuz’da gerçekleşecek program, film gösteriminin ardından panelle devam edecek. İEÜ Sinema ve Dijtal Medya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Şavk’ın moderatörlüğünde yapılacak panelde; Prof. Dr. Nezih Erdoğan, İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burkay Pasin ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe, konuşmacı olarak yer alacaklar. “İzmir, kent ve bellek” temasıyla yapılacak tüm etkinlikler, açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Tarihsel, kültürel ve mimari değerler tartışılacak
Programın içeriğine yönelik bilgiler veren Dr. Serkan Şavk, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin iş birliği, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesinin (APİKAM) de katkılarıyla gerçekleştirilecek program, katılımcılara özel bir akşam yaşatacak. 1930-1960 yılları arasında çekilen İzmir ve Kültürpark’a ait görüntülerden oluşan filmler, izleyicilerde ilgi uyandıracak. Film gösteriminin ardından düzenlenecek panelde ise akademisyenler, bu görüntülerin İzmir kent mekanı ve belleği açısından taşıdığı tarihsel, kültürel, mimari ve kreatif değer üzerine tartışacaklar. Böylesine önemli bir programa katkıda bulunabilmek, projenin içinde yer almak, herkesi olduğu gibi beni de çok mutlu etti. Önümüzdeki yıllarda da bu tarz projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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İzmir Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
13:14
İkindi
16:49
Akşam
19:38
Yatsı
20:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
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