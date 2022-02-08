9 gollü Karagümrük - İH Konyaspor maçında finalist belli oldu

dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, 3 rakibinden sıyrılıp topu rakip ceza sahasına kadar getirdi ve müsait durumdaki Borini’ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla top fileleri havalandırdı. 3-3