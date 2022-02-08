SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. 9 gollü Karagümrük - İH Konyaspor maçında finalist belli oldu

9 gollü Karagümrük - İH Konyaspor maçında finalist belli oldu

08.02.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Karagümrük, İH Konyaspor’u konuk etti. Maçta toplamda 9 gol kaydedilirken karşılaşmayı ev sahibi ekip uzatma dakikalarında attığı golle 5-4 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

9 gollü Karagümrük - İH Konyaspor maçında finalist belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Karagümrük, İH Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Normal süresi 4-4 biten mücadeleden ev sahibi ekip uzatma dakikalarında attığı golle 5-4 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada Bistrovic’in pasında topla buluşan Levent Mercan, soldan ceza sahasına girerek 2 rakibinden sıyrılıp uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

1

  1. dakikada Bytyqi’nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Anicic kafayı vurdu. Viviano bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Ahmed Hassan tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1

  2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, Biglia’nın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

  3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2

  4. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Jimmy Durmaz’da kaldı. Bu futbolcu soldan son çizgiye inip arka direkteki Ahmed Musa’ya çıkardı. Ahmed Musa’nın ilk vuruşunda top üst direkten dönerken, Nijeryalı oyuncu kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 2-2

2

İKİNCİ YARI

  1. dakikada Jimmy Durmaz’ın pasında topla buluşan Bistrovic, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

  2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak, ceza sahası içine hareketlenen Amilton’u gördü. Savunmanın arasından iyi yükselen bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3

3

  1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, 3 rakibinden sıyrılıp topu rakip ceza sahasına kadar getirdi ve müsait durumdaki Borini’ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla top fileleri havalandırdı. 3-3

  2. dakikada sağdan son çizgiye inen Borini’nin ortasında kaleci Eray’dan dönen top Karamoh’un önünde kaldı. Bu futbolcu, Guilherme’nin müdahalesiyle yerde kalınca, Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

4

  1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Borini, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçiren isim oldu. 4-3
  2. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Guilherme ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Musa Çağıran’ın kafa vuruşunda oyuna yeniden eşitlik geldi. 4-4

5

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Karagümrük: Viviano x, Biraschi x (Serhat Ahmetoğlu dk. 55 xx), Burak xx, Caner xx, Jimmy Durmaz xxx (Emre Mor dk. 65 xxx), Biglia xxx, Ahmed Musa xxx (Borini dk. 65 xxx), Levent Mercan xxx (Toure dk. 65 xxx), Bistrovic xxx, Balkovec xx (Salibur dk. 91 x), Karamoh xxx (Zukanovic dk. 86 x)
Yedekler: Utku, Samed, Alparslan, Baniya
Teknik Direktör: Volkan Demirel
İH Konyaspor: Eray x, Barış Yardımcı xx (Uğurcan dk. 99 x), Adil xx, Anicic xx, Alberk xx (Guilherme dk. 78 x), Oğulcan xx, Amilton xxx, Çekici xx (Musa Çağıran dk. 78 xxx), Mpoku xx (Hadziahmetovic dk. 59 xx), Bytyqi xx (Michalak dk. 59 xx), Ahmed Hassan xxx (Rahmanovic dk. 59 xx)
Yedekler: Mehmet, Hüseyin, Ahmet Karademir, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Levent Mercan (dk. 7), Ahmet Musa (dk. 28), Borini (dk. 67 ve dk. 80 pen.), Emre Mor (dk. 101) (Karagümrük), Ahmed Hassan (dk. 11 ve dk. 21 pen.), Amilton (dk. 60), Musa Çağıran (dk. 87) (İH Konyaspor)
Sarı kartlar: Biglia, Emre Mor (Karagümrük), Oğulcan (İH Konyaspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandıFenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Süper Lig'i sarsan cinsel taciz iddiası!Süper Lig'i sarsan cinsel taciz iddiası!
Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia! Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia!
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar...

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sezon sonuna kadar...

Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor!

Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor!

Medipol Başakşehir yeni transferleri duyurdu

Medipol Başakşehir yeni transferleri duyurdu

Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.