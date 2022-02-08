9 gollü Karagümrük - İH Konyaspor maçında finalist belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Karagümrük, İH Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Normal süresi 4-4 biten mücadeleden ev sahibi ekip uzatma dakikalarında attığı golle 5-4 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
dakikada Bytyqi’nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Anicic kafayı vurdu. Viviano bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Ahmed Hassan tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1
dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, Biglia’nın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2
dakikada Jimmy Durmaz’ın pasında topla buluşan Bistrovic, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.
dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, 3 rakibinden sıyrılıp topu rakip ceza sahasına kadar getirdi ve müsait durumdaki Borini’ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla top fileleri havalandırdı. 3-3
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Karagümrük: Viviano x, Biraschi x (Serhat Ahmetoğlu dk. 55 xx), Burak xx, Caner xx, Jimmy Durmaz xxx (Emre Mor dk. 65 xxx), Biglia xxx, Ahmed Musa xxx (Borini dk. 65 xxx), Levent Mercan xxx (Toure dk. 65 xxx), Bistrovic xxx, Balkovec xx (Salibur dk. 91 x), Karamoh xxx (Zukanovic dk. 86 x)
Yedekler: Utku, Samed, Alparslan, Baniya
Teknik Direktör: Volkan Demirel
İH Konyaspor: Eray x, Barış Yardımcı xx (Uğurcan dk. 99 x), Adil xx, Anicic xx, Alberk xx (Guilherme dk. 78 x), Oğulcan xx, Amilton xxx, Çekici xx (Musa Çağıran dk. 78 xxx), Mpoku xx (Hadziahmetovic dk. 59 xx), Bytyqi xx (Michalak dk. 59 xx), Ahmed Hassan xxx (Rahmanovic dk. 59 xx)
Yedekler: Mehmet, Hüseyin, Ahmet Karademir, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Levent Mercan (dk. 7), Ahmet Musa (dk. 28), Borini (dk. 67 ve dk. 80 pen.), Emre Mor (dk. 101) (Karagümrük), Ahmed Hassan (dk. 11 ve dk. 21 pen.), Amilton (dk. 60), Musa Çağıran (dk. 87) (İH Konyaspor)
Sarı kartlar: Biglia, Emre Mor (Karagümrük), Oğulcan (İH Konyaspor)
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