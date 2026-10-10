Victor Osimhen'den Barcelona maçı için açıklama!

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 3-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşlara açıklamalarda bulundu. Sakatlığını atlatıp yeniden sahalara dönen golcü, sarı-kırmızılı taraftara övgüler yağdırırken Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona maçı için de net bir mesaj verdi.

“GERÇEKTEN İNANILMAZ”

Galatasaray taraftarlarının gerçekten inanılmaz olduğunu söyleyen Osimhen, sahada da saha dışında da takımı desteklemek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti. Oyuncuların her koşusunda ve her mücadelesinde önce taraftar için, sonra arma için, ardından da kulübün bütünü için ter döktüğünü söyleyen yıldız golcü, kulüpten bahsederken dünyanın dört bir yanındaki Galatasaray taraftarlarını kastettiğini vurguladı. Osimhen, burada olmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

BARCELONA MAÇI İÇİN NET MESAJ

Osimhen’e Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya karşı oynanacak maç öncesinde “Şampiyonlar Ligi’ne hazır mısın?” sorusu yöneltildi. Nijeryalı golcü soruyu “Biz hazırız” diyerek yanıtladı ve karşılaşmanın harika bir maç olacağını söyledi.

SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR

Kendini iyi hissettiğini söyleyen Osimhen, sağlık ekibine büyük bir teşekkür borçlu olduğunu belirtti. Takım doktoru Yener İnce’nin, olabilecek en iyi formda geri dönebilmesi için harika bir iş çıkardığını ifade etti. Kasımpaşa karşılaşmasında 77. dakikada Deniz Gül’ün yerine oyuna giren Osimhen, 90+6'da Mario Lemina’nın attığı gole asistle katkı verdi.

KASIMPAŞA ZOR RAKİPTİ

Maçın başında hocalarının da söylediği gibi zorlu bir karşılaşma beklediklerini anlatan Osimhen, bu ligde hiçbir rakibi hafife almamak gerektiğini söyledi. Bu lige geldiği günden bu yana Kasımpaşa’nın kendilerine en çok zorluk çıkaran takımlardan biri olduğunu belirten golcü, geçmişte yaşanan 3-3'lük beraberliği de hatırlattı.

“GALİBİYETİ HAK ETTİK”

Bu tarz bir rakibe karşı en iyi performansı sahaya koymak gerektiğini söyleyen Osimhen, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Dürüst olmak gerekirse bu zaferi hak ettiklerini düşündüğünü söyleyen Nijeryalı yıldız, takımın bugün çok iyi oynadığını ve son düdüğe kadar mücadele ruhunun sahada olduğunu vurguladı. Osimhen, ortaya çok güzel bir galibiyet çıktığını ifade etti.