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Kim der bu adama 41 yaşında diye? Cristiano Ronaldo dünya devlerine nazire yapıyor!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr’ın Diriyah’ı 3-0 yendiği maçta attığı golle kariyerinde 980 gole ulaştı. Portekizli yıldızın 1000 gole 20 golü kaldı.

Kim der bu adama 41 yaşında diye? Cristiano Ronaldo dünya devlerine nazire yapıyor!
Emre Şen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 41 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Milli ara bitti, Cristiano Ronaldo kaldığı yerden devam etti. Al Nassr’ın Diriyah karşısındaki galibiyetinde perdeyi açan Portekizli yıldız, kariyerinin en büyük hedeflerinden biri olan 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı.

RONALDO PERDEYİ AÇTI

Kim der bu adama 41 yaşında diye? Cristiano Ronaldo dünya devlerine nazire yapıyor! 1

Suudi Arabistan Pro Lig’in 8. haftasında Al Nassr, sahasında Diriyah’ı 3-0 mağlup etti. Al-Awwal Park’ta oynanan karşılaşmada 41 yaşındaki Ronaldo, 23. dakikada Kingsley Coman’ın şutunda kalecinin çeldiği topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu golle birlikte kariyerindeki gol sayısını 979'dan 980'e çıkardı. Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından gündeme gelen tartışmaların gölgesinde kulübüne dönen yıldız oyuncu, maçın tamamında sahada kaldı. Karşılaşma öncesinde Al Nassr taraftarları da Ronaldo’ya destek veren bir pankart açtı.

AL NASSR’DAN RAHAT GALİBİYET

Kim der bu adama 41 yaşında diye? Cristiano Ronaldo dünya devlerine nazire yapıyor! 2

Ev sahibi ekip, 35. dakikada Samu Costa’nın João Felix’in kullandığı kornerde yükselerek kafayla attığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Al Nassr, 77. dakikada Coman’ın kontra atakta bulduğu golle skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele ev sahibinin galibiyetiyle sona erdi.

1000 GOLE 20 GOL KALDI

Kim der bu adama 41 yaşında diye? Cristiano Ronaldo dünya devlerine nazire yapıyor! 3

Portekiz, Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr formalarıyla toplam 980 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en dikkat çekici bireysel hedeflerinden biri için geri sayıma devam ediyor. Portekizli yıldızın 1000 gol barajına ulaşabilmesi için 20 gol daha kaydetmesi gerekiyor.

ZİRVE YARIŞINDA AL NASSR

Kim der bu adama 41 yaşında diye? Cristiano Ronaldo dünya devlerine nazire yapıyor! 4

Bu sonuçla puanını 19'a yükselerek ikinci sıraya yerleşen Al Nassr, liderle puan farkını kapattı. Sarı-lacivertli ekip ligdeki bir sonraki maçında Al Ahli deplasmanına çıkacak. 11 puanda kalan Diriyah ise Al Taawoun’u ağırlayacak.

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