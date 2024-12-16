90+4. dakikada olanlar oldu! Benfica'yı bu kez Kerem Aktürkoğlu da kurtaramadı!

Portekiz Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda Avs ile karşılaştı. Avs'nin ev sahipliğinde oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

UZATMALARDA YIKILDILAR

Benfica'nın golü karşılaşmanın 17. dakikasında Zeki Amdouni'den gelirken, Avs bu gole 90+4. dakikada Castro eşitliği yakaladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Amdouni'nin kaydettiği golün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı. Kerem, Portekiz ekibinde çıktığı 17 maçta 10 gol ve 3 asist yaptı. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

PUAN FARKI 3

Bir maçı eksik olan Benfica bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkardı ve Sporting ile puan farkını 3'e indirdi. Avs ise 12 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Estoril ile karşılaşacak. Avs ise Boavista ile oynayacak.