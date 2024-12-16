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  4. 90+4. dakikada olanlar oldu! Benfica'yı bu kez Kerem Aktürkoğlu da kurtaramadı!

90+4. dakikada olanlar oldu! Benfica'yı bu kez Kerem Aktürkoğlu da kurtaramadı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.12.2024 09:04
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Portekiz Ligi 14. hafta maçında Benfica, deplasmanda Avs ile karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun takımının tek golünün asistini yaptığı maçta Avs 90+4'te bulduğu golle mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

90+4. dakikada olanlar oldu! Benfica'yı bu kez Kerem Aktürkoğlu da kurtaramadı!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Portekiz Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda Avs ile karşılaştı. Avs'nin ev sahipliğinde oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

UZATMALARDA YIKILDILAR

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Benfica'nın golü karşılaşmanın 17. dakikasında Zeki Amdouni'den gelirken, Avs bu gole 90+4. dakikada Castro eşitliği yakaladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE BOŞ GEÇMEDİ

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Amdouni'nin kaydettiği golün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı. Kerem, Portekiz ekibinde çıktığı 17 maçta 10 gol ve 3 asist yaptı. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

PUAN FARKI 3

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Bir maçı eksik olan Benfica bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkardı ve Sporting ile puan farkını 3'e indirdi. Avs ise 12 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Estoril ile karşılaşacak. Avs ise Boavista ile oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
Portekiz Kerem Aktürkoğlu son dakika benfica
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