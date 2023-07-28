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90+4'te Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı! Semih Kılıçsoy'dan unutulmayacak gol

28.07.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana’yı 3-1’lik skorla geçerek, sezona galibiyetle başladı. Mücadelenin son anlarında siyah-beyazlıların 3. golünü atan 17. yaşındaki Semih Kılıçsoy, Beşiktaş tarihine geçti.

90+4'te Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı! Semih Kılıçsoy'dan unutulmayacak gol
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaştı. Beşiktaş Stadyumu’ndaki müsabaka siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Beşiktaş, bu sonuçla 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk resmi müsabakayı galibiyet ile tamamlamış oldu.

Beşiktaş’ın gollerini 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy atarken, Tirana’nın tek sayısı ise 83. dakikada Kaina’dan geldi.

SEMİH KILIÇ TARİHE GEÇTİ

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Tirana ağlarını havalandıran Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu. (17 yaş 346 gün)

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