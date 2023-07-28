90+4'te Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı! Semih Kılıçsoy'dan unutulmayacak gol

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaştı. Beşiktaş Stadyumu’ndaki müsabaka siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Beşiktaş, bu sonuçla 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk resmi müsabakayı galibiyet ile tamamlamış oldu.

Beşiktaş’ın gollerini 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy atarken, Tirana’nın tek sayısı ise 83. dakikada Kaina’dan geldi.

SEMİH KILIÇ TARİHE GEÇTİ

Tirana ağlarını havalandıran Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu. (17 yaş 346 gün)

