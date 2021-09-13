MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 90'lar efsanesi Çarli'nin Sibel'i Melodi Bağcı bakın artık ne yapıyor?

90'lar efsanesi Çarli'nin Sibel'i Melodi Bağcı bakın artık ne yapıyor?

13.09.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1999 yılında ilk kez yayınlanan ve izleyenleri kahkahaya boğan Çarli dizisi, hala hatırlandığında yüzlerde gülümseme bırakıyor. Dizideki pek çok ismi ihya ederken, bir isim var ki kariyerini bambaşka bir alandan çıktı. O kişi ise dizinin Sibel’i olan Melodi Bağcı.

90'lar efsanesi Çarli'nin Sibel'i Melodi Bağcı bakın artık ne yapıyor?

90’ların sonunda başlayarak, ekranlara damga vuran Çarli dizisi, izleyenleri kahkahaya boğuyordu. Bu dizide yer alan pek çok isim televizyon dünyasında başarılı bir kariyere imza atarken dizinin Sibel karakterini canlandıran Melodi Bağcı bambaşka bir alan yöneldi. İlk ve son işi olan Çarli’den sonra bir daha da ekranlarda görünmedi.

ÇARLİ’NİN SİBEL’İ MELODİ BAĞCI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Melodi Bağcı, TV hayatına ilk olarak 16 yaşında girdiği Çarli dizisiyle başladı ve bu onun son işi oldu. Şimdilerde ise kariyerini bambaşka bir alanda sürdürüyor. Avustralya’da yaşayan Bağcı akademik anlamda kariyerini devam ettirerek kitaplar yazdı.1 Ocak 1983 doğumlu olan eski oyuncu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alıp mezun olduktan sonra, Psikoterapi Vaka Formülasyonu adlı bir kitapla raflarda da adını duyurmayı başardı.

90'lar efsanesi Çarli'nin Sibel'i Melodi Bağcı bakın artık ne yapıyor?

MELODİ BAĞCI KİMDİR?

Çarli dizisinde Sibel karakterine hayat veren Melodi Bağcı İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okuduğu dönemde oynadığı Çarli dizisinde büyük beğeni toplamıştı.

Sonrasında ekranlarda bir daha gözükmeyen Melodi Bağcı, adeta sırra kadem basmış ve izini kaybettirmişti. 2003 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olan Melodi, sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alıp mezun olan Melodi Bağcı, Psikoterapi Vaka Formülasyonu adlı bir kitapla raflarda da adını duyurmayı başardı. Resim sanatçısı Mertim Gökalp'le hayatını birleştiren Melodi Bağcı, Melodi Gökalp ismini kullanmaya başladı ve Sidney'e taşındı. Sidney'de özel bir şirkette çalışan Melodi, belirli aralıklarla Türkiye'ye geliyor ve ailesiyle, arkadaşlarıyla zaman geçiriyor.

ÇARLİ DİZİSİNİN KONUSU NEYDİ?

Çarli, 1998 yılında Star TV'de yayınlanmış komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 2 sezondan oluşan dizi 24. bölümüyle final yaparak sona erdi. Talat Sanal'a Amerika'da vefat eden amcası (Recep Albert) tarafından emanet edilen maymun Çarli'nin Türkiye'deki hikâyesi dizinin konusuydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
Sokak ortasında pitbull dehşeti! Paramparça edecektiSokak ortasında pitbull dehşeti! Paramparça edecekti
"Beni iyileştirdin anne" demişti! 21 gün hastanede yatacak"Beni iyileştirdin anne" demişti! 21 gün hastanede yatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Bunu da gördük! Veresiye fuhuş: 200 TL, 300 TL

Bunu da gördük! Veresiye fuhuş: 200 TL, 300 TL

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Dünyayı tedirgin eden gelişme!

Dünyayı tedirgin eden gelişme!

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.