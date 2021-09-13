90'lar efsanesi Çarli'nin Sibel'i Melodi Bağcı bakın artık ne yapıyor?

90’ların sonunda başlayarak, ekranlara damga vuran Çarli dizisi, izleyenleri kahkahaya boğuyordu. Bu dizide yer alan pek çok isim televizyon dünyasında başarılı bir kariyere imza atarken dizinin Sibel karakterini canlandıran Melodi Bağcı bambaşka bir alan yöneldi. İlk ve son işi olan Çarli’den sonra bir daha da ekranlarda görünmedi.

ÇARLİ’NİN SİBEL’İ MELODİ BAĞCI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Melodi Bağcı, TV hayatına ilk olarak 16 yaşında girdiği Çarli dizisiyle başladı ve bu onun son işi oldu. Şimdilerde ise kariyerini bambaşka bir alanda sürdürüyor. Avustralya’da yaşayan Bağcı akademik anlamda kariyerini devam ettirerek kitaplar yazdı.1 Ocak 1983 doğumlu olan eski oyuncu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alıp mezun olduktan sonra, Psikoterapi Vaka Formülasyonu adlı bir kitapla raflarda da adını duyurmayı başardı.

MELODİ BAĞCI KİMDİR?

Çarli dizisinde Sibel karakterine hayat veren Melodi Bağcı İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okuduğu dönemde oynadığı Çarli dizisinde büyük beğeni toplamıştı.

Sonrasında ekranlarda bir daha gözükmeyen Melodi Bağcı, adeta sırra kadem basmış ve izini kaybettirmişti. 2003 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olan Melodi, sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alıp mezun olan Melodi Bağcı, Psikoterapi Vaka Formülasyonu adlı bir kitapla raflarda da adını duyurmayı başardı. Resim sanatçısı Mertim Gökalp'le hayatını birleştiren Melodi Bağcı, Melodi Gökalp ismini kullanmaya başladı ve Sidney'e taşındı. Sidney'de özel bir şirkette çalışan Melodi, belirli aralıklarla Türkiye'ye geliyor ve ailesiyle, arkadaşlarıyla zaman geçiriyor.

ÇARLİ DİZİSİNİN KONUSU NEYDİ?

Çarli, 1998 yılında Star TV'de yayınlanmış komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 2 sezondan oluşan dizi 24. bölümüyle final yaparak sona erdi. Talat Sanal'a Amerika'da vefat eden amcası (Recep Albert) tarafından emanet edilen maymun Çarli'nin Türkiye'deki hikâyesi dizinin konusuydu.



