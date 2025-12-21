Ben Leman final mi yapacak? Sete ara verilmişti

NTC Medya imzalı “Ben Leman” dizisi için dün ekrana gelen bölümü kritik önem taşıyordu. NOW’da ekrana gelen dizinin ekibi 13. bölümü çekip sete ara vermiş ve yapım şirketinden haber bekliyordu. "Ben Leman final yapacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Son haftalarda Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci, Şebnem Sönmez'li dizinin ekranda kalması için seyirciler de sosyal medyada çok sayıda TT çalışmaları yaptı.

KANAL VE YAPIM ŞİRKETİ TOPLANTI YAPACAK

21 Aralık sabahı eytinglerdeki yükselme dikkat çekti ancak beklentiyi yeterli oranda karşılamadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final yapma ihtimali yüksek olmakla beraber hafta başı yapım şirketiyle kanalın alacağı karar merak konusu oldu.