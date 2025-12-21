MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Ben Leman final mi yapacak? Sete ara verilmişti

"Ben Leman final mi yapıyor?" sorusu son haftalarda gündeme geliyor. Dizinin düşen reytingleri yüzünden sete ara verildi. Ben Leman için final kararı her an çıkabilir.

Ben Leman final mi yapacak? Sete ara verilmişti

NTC Medya imzalı “Ben Leman” dizisi için dün ekrana gelen bölümü kritik önem taşıyordu. NOW’da ekrana gelen dizinin ekibi 13. bölümü çekip sete ara vermiş ve yapım şirketinden haber bekliyordu. "Ben Leman final yapacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Ben Leman final mi yapacak? Sete ara verilmişti 1

Son haftalarda Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci, Şebnem Sönmez'li dizinin ekranda kalması için seyirciler de sosyal medyada çok sayıda TT çalışmaları yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingleri artırmaya çalışıyorlardı! Ateşli sahneler gündemde Reytingleri artırmaya çalışıyorlardı! Ateşli sahneler gündemde

Ben Leman final mi yapacak? Sete ara verilmişti 2

KANAL VE YAPIM ŞİRKETİ TOPLANTI YAPACAK

21 Aralık sabahı eytinglerdeki yükselme dikkat çekti ancak beklentiyi yeterli oranda karşılamadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final yapma ihtimali yüksek olmakla beraber hafta başı yapım şirketiyle kanalın alacağı karar merak konusu oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğum gününde evlilik teklifi! Sevgilisi de tanıdık çıktıDoğum gününde evlilik teklifi! Sevgilisi de tanıdık çıktı
"130 kilo ile başladım, 59 kiloyum!" Bu yöntemle zayıfladı"130 kilo ile başladım, 59 kiloyum!" Bu yöntemle zayıfladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ben Leman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.