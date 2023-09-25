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  4. 90'lara damga vuran Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali şaşırttı! 15 yıldır teknede yaşıyor

90'lara damga vuran Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali şaşırttı! 15 yıldır teknede yaşıyor

25.09.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların fenomen dizisi Aynalı Tahir oyuncuları arasında Yeşim Büber de yer alıyordu. Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber uzun bir süredir ekranlarda görünmüyor. Aynalı Tahir dizisinde Alişan ile fırtınalar estiren Yeşim Büber'in son halini görenler şaşırıyor.

Bir dönemin efsane dizisi Aynalı Tahir, 1998-2001 yılları arasında yayınlanmıştı. Başrollerinde Alişan, Emine Ün, Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Yeşim Büber de yer alıyordu. Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Yeşim Büber'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeşim Büber, oyunculuk hayatına 1996 yılında Show TV'de yayınlanan, Mahsun Kırmızıgül ve Ebru Destan'ın başrollerinde oynadığı Bu Sevda Bitmez isimli dizi ile başladı.

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Aynalı Tahir dizisiyle hafızalara kazınan Yeşim Büber, daha sonra Kaybolan Yıllar, Zehirli Sarmaşık ve Üç Kişilik Aşk gibi dizilerde rol aldı.

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Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlendi.

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Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin Nehir ve Can Yunus adında ikiz çocukları oldu.

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Son olarak Siyah inci dizisinde Melek karakterini canlandıran ünlü oyuncu uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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Şimdilerde 46 yaşında olan Yeşim Büber Instagram hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

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