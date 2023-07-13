90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90’ların en ünlü VJ’lerinden biri olan Bülent Çarıkçı bir dönemin en çok izlenen ve öne çıkan isimlerindendi. Ekranlardan uzak olan VJ Bülent İstanbul'u terk ederek Edirne'ye yerleşmişti.

VJ Bülent olarak tanınan Bülent Çarıkçı, bir dönem Kral Tv'de sunduğu programlarla tanınmayı başarmıştı. VJ Bülent uzun zamandır magazin dünyasından ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

ANNESİNİN ÖLÜMÜ SONRASI ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Kendine has tarzı ve sempatik konuşmalarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan VJ Bülent annesinin ölümüyle zor günler geçirmişti.

"Kalp kırgınlıklarım var fazla neşeli değilim annem gittiğinden beri gözüme perde indi manasızlaştı çoğu şey" diyen efsane Vj son haliyle dikkat çekti.

51 yaşındaki Vj Bülent zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim son hallerini paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.



