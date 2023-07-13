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90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

13.07.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Vj Bülent son haliyle merak konusu oldu. Farklı ve samimi tarzıyla hafızalara kazınan Vj Bülent gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Bir süre önce annesinin kaybıyla yıkılan Vj Bülent'in son haline beğeni yağdı.

90’ların en ünlü VJ’lerinden biri olan Bülent Çarıkçı bir dönemin en çok izlenen ve öne çıkan isimlerindendi. Ekranlardan uzak olan VJ Bülent İstanbul'u terk ederek Edirne'ye yerleşmişti.

VJ Bülent olarak tanınan Bülent Çarıkçı, bir dönem Kral Tv'de sunduğu programlarla tanınmayı başarmıştı. VJ Bülent uzun zamandır magazin dünyasından ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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ANNESİNİN ÖLÜMÜ SONRASI ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Kendine has tarzı ve sempatik konuşmalarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan VJ Bülent annesinin ölümüyle zor günler geçirmişti.

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Tepki çeken cinsel ilişki itirafı! '20 yaşında kızla...' Tepki çeken cinsel ilişki itirafı! '20 yaşında kızla...'

"Kalp kırgınlıklarım var fazla neşeli değilim annem gittiğinden beri gözüme perde indi manasızlaştı çoğu şey" diyen efsane Vj son haliyle dikkat çekti.

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51 yaşındaki Vj Bülent zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim son hallerini paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

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Vj Bülent yaşında

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