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Mehmet Ali Erbil "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim" deyip ekledi... Sözlerine tepki yağdı

13.07.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taciz davalarıyla gündeme gelen ve açıklamalarıyla sık sık tepki çeken Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında, "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" deyince tepki çekti. Şoke eden sözlere sosyal medyada eleştiri yağdı.

Ece Ronay'a attığı taciz mesajları ifşa olunca hakkında dava açılan Mehmet Ali Erbil yine tepki çeken sözler söyleyince gündem oldu. Haberler'in YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor.

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Bu kadar hastalık geçirerek uzun süre hastanede yattın. Vücudunun her yerine hortum girdi. Cinsel anlamda sağlıklı mısın?" sorusu üzerine açık açık söylediği sözler şoke etti.

"CİNSELLİĞİM DEVAM EDİYOR"

Mehmet Ali Erbil "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" deyince sosyal medyada gündem oldu.

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Mehmet Ali Erbil'in bu cinsellik itirafını görenler "Kendi yaşında biri onun kızıyla olmak isterse ne der acaba", "Böyle bir açıklama yaparken insan önce kendi kızlarından utanır", "Mehmet Ali Erbil'in televizyona çıkması bile hata" tepkisinde bulundu.

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