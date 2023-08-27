90'lara damga vurmuştu! Maymun Çarli şimdi ne yapıyor?

Bir dönemin efsane dizilerinden Çarli izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatıyordu. Dizide evcil maymun Çarli'nin maceraları anlatılıyordu. Peki, maymun Çarli şimdi ne yapıyor?

90'lı yıllarda evcil maymun Çarli'nin maceralarını anlatan dizi Çarli yoğun ilgi görüyodu. Dönemin sevilen dizisi Çarli'nin reytinglerde Sibel Can'ı geçmesi o dönem büyük yankı uyandırmıştı.

Dizinin yayınlandığı dönemlerde tiyatrocular onu rakip görüp "bizler iş bulamazken maymunlar dizlerde oynuyor" diye veryansın etmişti.

Ardan geçen yıllardan sonra maymun Çarli'nin ne yaptığı merak konusu oldu.

Dizi bittikten sonra Çarli, İngiltere'nin güneybatısında Dorset'te hayvanlar için kurulan bir rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Artık orada başka maymunlarla emekliliğin tadını çıkarıyor.

Yeni ikameti Monkey World'ün sitesinde ise Çarli hakkında şu bilgi yer alıyor:

Çarli (Charlie olarak telaffuz ediliyor) 20/11/93 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bir erkek şempanze, 24/05/02 tarihinde Monkey World'e getirildi. Eğlence endüstrisi için kullanılan şempanze uzun yıllar tutsak hayatı yaşadı. Bir televizyon oyuncusu olarak kullanılan Çarli, doğumda annesinden alındı. 1998'den bu yana Çarli, Türkiye'de televizyon dizisi yapıyor. Son sahipleri, ihtiyaç duyduğu şeyin kendi tür arkadaşlığı olduğunu fark etti ve Monkey World'den ona emeklilik evi ve kendi türünde bir aile vermesini istedi.



