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Daha 17 15. bölüm 2. fragman izle! ''Senarist geri döndü''

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17 pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü büyük ses getiren dizinin 15. bölümünden 2. fragman geldi. Fenomen dizinin yeni fragmanı kısa sürede ilgi gördü.

Daha 17 15. bölüm 2. fragman izle! ''Senarist geri döndü''
Öznur Yaslı İkier

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan fenomen dizi Daha 17 yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizi bu hafta 15. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden önce yayınlanan 2. fragman kısa sürede gündem oldu.

DAHA 17 15. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

YORUM YAĞDI

Dizi takipçileri fragmanın ardından 'Senarist geri döndü', 'Efsane bir fragman olmuş', 'Oha Şebnem ve Hakan'sız bir fragman', 'Hiç bu kadar sakin ve kaliteli bir fragman görmedim', 'Fragman o kadar sakindi ki huzur verdi' gibi yorumlar yaptılar.

Daha 17 15. bölüm 2. fragman izle! Senarist geri döndü 1

DAHA 17 15. BÖLÜM ÖZETİ:

Kardeşinin izini sürerken ağır bir hayal kırıklığı yaşayan Aras, en zor anında yanında bulduğu Leyla’ya ilk kez içini açar. İkili giderek yakınlaşır. Serhat’tan gelen bir haber, Aras’ın umutlarını yeniden canlandırır. Ancak Hakan ve Şebnem, sırlarını korumak için tehlikeli bir plan hazırlamaktadır.

Daha 17 15. bölüm 2. fragman izle! Senarist geri döndü 2

Teoman’ın evde düzenlediği habersiz parti bütün hesapları altüst eder. Deniz, Aras’ın peşinden giderken kendini beklenmedik bir krizin ortasında bulur. Aynı gece Akkaya villasında gerçeğin peşine düşen Aras, açacağı kapının ardında neyle karşılaşacaktır?

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Nesrin Cavadzade Dilara Aksüyek Daha 17 dizisi Çağan Efe Ak
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