Güneşin Doğduğu Yer ilk tanıtım yayınlandı! ''Efsane geri döndü''

Yeni yayın döneminde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve senaryosuyla sezona damga vurması beklenen Güneşin Doğduğu Yer dizisi için karar verildi.

Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin yayın günü 17 Eylül Perşembe olarak belirtildi. Heyecanla beklenen diziden ilk tanıtım da geldi.

**GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER İLK FRAGMAN İZLE!

“Onların aşkı bir duvarın yıkıldığı gün başladı!”



Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe 20.00’de atv’de. pic.twitter.com/LEFfTkP6fm — Güneşin Doğduğu Yer (@gdydizi) September 4, 2026

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk fragmanına sosyal medyada; 'Efsane geri döndü', 'Bu dizi efsane olur', 'Bir Zamanlar Çukurova'ya benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KONUSU NE?

Güneşin Doğduğu Yer'in hikâyesi Almanya'da başlayacak, ardından Adana'ya uzanacak. Kenan Kozan'ın geçmişi, ailesi ve Adana'da karşılaşacağı olaylar çevresinde şekillenecek dizide aile bağlarının, güç mücadelelerinin, aşkın ve geçmişten taşınan hesapların öne çıkması bekleniyor.