MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Güneşin Doğduğu Yer ilk tanıtım yayınlandı! ''Efsane geri döndü''

Yeni sezonda atv’de ekrana gelecek olan TIMSBI Productions imzası taşıyan, iddialı yapım 'Güneşin Doğduğu Yer' için karar verildi. 17 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin tanıtımı da geldi. İlk tanıtım kısa sürede TT oldu.

Güneşin Doğduğu Yer ilk tanıtım yayınlandı! ''Efsane geri döndü''
Öznur Yaslı İkier

Yeni yayın döneminde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve senaryosuyla sezona damga vurması beklenen Güneşin Doğduğu Yer dizisi için karar verildi.

Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin yayın günü 17 Eylül Perşembe olarak belirtildi. Heyecanla beklenen diziden ilk tanıtım da geldi.

**GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER İLK FRAGMAN İZLE!

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ilk fragmanına sosyal medyada; 'Efsane geri döndü', 'Bu dizi efsane olur', 'Bir Zamanlar Çukurova'ya benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

Güneşin Doğduğu Yer ilk tanıtım yayınlandı! Efsane geri döndü 1

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KONUSU NE?
Güneşin Doğduğu Yer'in hikâyesi Almanya'da başlayacak, ardından Adana'ya uzanacak. Kenan Kozan'ın geçmişi, ailesi ve Adana'da karşılaşacağı olaylar çevresinde şekillenecek dizide aile bağlarının, güç mücadelelerinin, aşkın ve geçmişten taşınan hesapların öne çıkması bekleniyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm öncesi gündem oldu! ''Senarist geri döndü'' Yeni bölüm öncesi gündem oldu! ''Senarist geri döndü''
Sessiz sedasız evlendiler! Sürpriz nikahtan ilk karelerSessiz sedasız evlendiler! Sürpriz nikahtan ilk kareler

Anahtar Kelimeler:
atv Güneşin Doğduğu Yer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltı kararı verilmişti! Firar eden İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Gözaltı kararı verilmişti! Firar eden İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

ABD’den gelen veri piyasayı sarstı! Altın hızla düşüşe geçti

ABD’den gelen veri piyasayı sarstı! Altın hızla düşüşe geçti

A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.