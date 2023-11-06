90'lara damga vurmuştu! Pınar Aylin'in sır gibi sakladığı kızı Maya güzelliğiyle hayran bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

90'lı yıllara adeta damga vuran Pınar Aylin kısa sürede kariyerinin zirvesine çıkmayı başarmıştı. Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Pınar Aylin güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 51 yaşında olan Aylin sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Maya ile paylaşımlar yapan Pınar Aylin'in gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor. Ünlü şarkıcının, ilk eşi Mert Tokatlıoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Maya şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

21 yaşında olan Maya'yı gören herkes hayran kaldı. Pınar Aylin'in kızı ile olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Anne kızın sosyal medya paylaşımlarına; 'Güzellik anneden', 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yapıldı.

Pınar Aylin'in kızı Maya Tokatlıoğlu'nun Özel İzmir Amerikan Koleji mezunu olduğu ve şimdi Bilgi Üniversitesi'nde Yeni Medya ve İletişim Bölümü okuduğu biliniyor.

Genç kız aslında İtalyan tasarım okulu Istituto Marangoni'ye girmeye hak kazanmış, ancak pandemi nedeniyle yurtiçinde bir üniversiteyi tercih etmiş.

Pınar Aylin de kızıyla ilgili daha önce "Muhteşem yaratıcı bir tarafı var. Muhtemelen yurtdışında okuyacak" demişti.

Hollanda'da yaşayan bankacı Mert Tokatlıoğlu ile 1999 yılında evlenen Pınar Aylin 8 yıl sonra 2008 yılında boşandı.

Bu evliliğinden Maya (d.2002) adında bir kızı olan Pınar Aylin bir süre müzik kariyerine ara verdi.







