Jasmine sezon finali yaptı 'son istek' sahnesi tepki çekti! RTÜK'e şikayet yağdı

HBO Max'ta yayınlanan ve müstehcen sahneleriyle tepki çeken Jasmine dizisi hakkında RTÜK inceleme başlatmış ve üst sınırdan para cezası ile katalogdan çıkarma cezası vermişti. Jasmine dizisi altıncı bölümle sezon finali yaptı. Dizideki 'son istek' sahnesi tepkilerin hedefi oldu.

Öznur Yaslı İkier

Müstehcen sahneleriyle tepki çeken Jasmine dizisi yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Her bölümü ayrı konuşulan Jasmine hakkında RTÜK inceleme başlatmış ve üst sınırdan para cezası ile katalogdan çıkarma cezası vermişti.

HBO Max'ta yayınlanan Jasmine dizisinin altıncı bölümü yayınlandı. Dizi bu bölümle sezon finali yapmış oldu.

İkinci sezonu da gelecek olan dizinin sezon finali sahneleri yine en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı. Yasemin karakterinin kanser hastası bir gencin son isteğini yerine getirdiği sahne büyük tepki topladı.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI

Sahnedeki anlatım dili ve ima edilen yakınlık izleyicileri rahatsız etti. Bu sahne sonrası yine RTÜK'e şikayet yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Jasmine dizisi
