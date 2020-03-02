90'larda 'İstemiyorum Baba' şarkısıyla ünlenen Rüya Ersavcı geri dönüyor

Snob Magazin'in haberine göre; 15 yıl aradan sonra sahnelere geri döndüğünü ve çok yakında Erdal Çelik’le ortak bir projede yer alacağını açıklayan ünlü sunucu, sahip olduğu tüm mal varlığını 2 yıl boyunca sunduğu 'Saklambaç' yarışmasına borçlu olduğunu açıkladı. RÜYA ERSAVCI KİMDİR? 1963 doğumlu Rüya Ersavcı, 80'li yılların sonunda Show TV'de yayınlanan "Saklambaç" isimli yarışmayı Nurseli İdiz'den sonra sunmaya başlamıştı. Müzik çevresinde ilk kez yorumcu kimliği ile 1986'da Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na "Merhaba" isimli şarkı ile katılmış ancak derece alamamıştı. 90'lı yılların başında ise, İzmit 1999 depreminde kaybettiğimiz Ertuğrul Çayıroğlu'nun bestesi "Kal Biraz" isimli şarkı ile tanınmıştı. TV'de yeni ses olarak anons eden de o sıralarda yeni yeni sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil idi. Bu şarkının piyasaya kasedi veya CD'si hiç bir zaman çıkmadı ama Rüya Ersavcı, o zamanki tüm TV müzik ve show programlarında hep bu şarkı ile yer aldı. Ersavcı ünlü olduktan sonra da bu şarkı, sanatçının çıkardığı kaset veya CD'lerinde hiç yer almadı.

Sonraki yıllardan itibaren Eurovision Türkiye Elemeleri Final yarışmalarında yer almaya başlayınca daha da tanınmaya başlamıştı. 1987'de Arzu Ece, Fatih Erkoç ve Harun Kolçak ile birlikte söz ve müziğiyle Selçuk Başar'ın bestesi "Keloğlan" isimli şarkıyı seslendirmişlerdi. Bundan iki yıl sonra 1989'da iki şarkı ile tekrar Eurovision Türkiye Elemeleri Finalindeydi. Bu kez Cem Bezeyiş, Özlem Eyüboğlu, Feyyaz Kuruş, Orhan Tolga Merter ile birlikte Grup RC adıyla grup olarak söz ve müziği Cem Bezeyiş'e ait "Hep Sıfır" ile 5ncilik ve yine Cem Bezeyiş ve Feyyaz Kuruş ile birlikte üçlü olarak seslendirdikleri "Çaresi Yok Sensizliğin" isimli şarkıyı icra ederek 13ncülük aldı. İlk kaset albümü de bu yıl geldi. Hep Sıfır'ın da içinde bulunduğu 11 şarkıdan oluşan Hep Sıfır isimli ilk kaset albümünü çıkardı. İlk solo albümüyle istediği çıkışı yakalayamadı. 1990'da yine Türkiye Elemelerinde bu kez Can Uğurluer ve Gülgün Yıldız ile birlikte üçlü olarak Can Uurluer'in sözlerini yazdığı ve Şevket Uğurluer'in bestelediği Hep O Şarkıları Söyle isimli şarkısını seslendirdi. 1991'de yine Elemelerde Grup Turkish Delight ile birlikte Turkish Delight şarkısını seslendiriyordu. Bu şarkı ile Eurovision sahnelerinde 3ncülük ile en iyi derecesini yapmış oluyordu. Yeterince de Türkiye müzik piyasasında tanınmış da oldu.

İkinci albümü İzle Beni 1993 yılında piyasaya çıktı. Albümünün çıkış klibi halk tarafından İstemiyorum Baba diye tanınan "Baba" ile ergin kesim tarafından çok fazla eleştirilirken çocuklar ve gençler tarafından dikkatleri çekmiş, bir hayli ilgi görmüştü. Hakan Peker'in "Hey Corç" parçasına benzer bir matematikte hazırlanan parçaya şu an bakınca her ne kadar müzikte yozlaşmaya sebep veriyor gibi görünse de gençlere yönelik bir çalışma olduğu belliydi ve hedef kitleyi hemen yakalamıştı. Albümde Eurovision için hazırlanmış olan Turkish Delight şarkısının remiksleri yer aldı. 1995'te çıkardığı ikinci albümü "Akşam Delisi"'nde vokallerde Cihan Okan, Sevingül Bahadır, Özkan Uğur da yer alıyordu. Bu albümde sözleri Sezen Aksu'ya müziği Onno Tunç'a ait şarkı "Esas Oğlan" dikkat çekmişti. Daha sonra Çan'lı reklamcı Ceylan ile evlenip hamile kaldıktan sonra müzik çalışmalarını yavaşlattı ve Ağustos 1997'de Lila ismini verdiği bir kız çocuk sahibi olunca o sıra müzik ve şov dünyasından elini eteğini tamamen çekti.

RÜYA'DAN 23 NİSAN KLİBİ Pop şarkıcısı Rüya Ersavcı, Çocukça Bi'Şey! En Güzel Çocuk Şarkıları adlı yeni albümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara tanıttı. Bu albümü başta 10 aylık kızı Lila olmak üzere tüm çocuklara ithaf ettiğini söyleyen Ersavcı, Albümü hazırlarken benim çocuğum yoktu. Ama çalışmalar sırasında bir kızım oldu. Bu, şarkılara daha bir anlam kattı. Bu albümü 23 Nisanda tüm çocuklara armağan etmek ise, büyük bir mutluluk dedi. Albümünün tanıtımını önceki gün sponsorluğu üstlenen Joker'in Akmerkez'deki mağazasında yapan Ersavcı, zaten yıllardır çocuklar için bir albüm hazırlamak istediğini de söyledi. ( 2001 sonu 2002 yılı başlarında bir zamanların Pop müziğin sevilen sesi olarak hatırlanan Rüya Ersavcı, beslenme ve doğal sporlarla ilgili TV8de 'Rüya Gibi' isimli bir program yaptı. 2004 yılında Ninniler isimli bir albüm çıkarttı. 1997de kızının doğumuyla ninnilere ilgi duymaya başlayanve 1999'da Melih Kibar'la müzik ve televizyon için çocuk yarışma programı projeleri üzerinde çalıştıklarını, yeni albümü için de hazırlık yapmaya başladığı bilinen Rüya Ersavcı, ninnilerin çoğunun unutulmaya yüz tuttuğunu, albüm kapağını açtığımızda bir hazineyle karşılaşacağımızı söylüyor. Albümü hazırlarken, ninnilerin birçok çeşidi olduğunu gördüm. Temenni ninnileri, ağıt şeklinde olan hüzünlü ninniler, anne ile bebeğin oynaşmasını anlatanlar, uyutan ve uykuya hazırlayan ninniler. Albüm için anne ile bebeğin oynaşmaları, uyutan ve uykuya hazırlayan ninnileri seçtim. diyor.

Doğan Cankunun da imzasını taşıyan albümde Dandini Dandini Dasdanadan Uyu Bebeğime kadar yedi ninni ve yedi ninni melodisi var. Melodiler, anneler bebeklerine kendi sesleriyle ninni okuyabilsinler diye hazırlanmış.

2010'da 21 Mayıs'ta DMC Müzik etiketiyle 2 şarkılık, biri şarkının remiks versiyon olmak üzere "Adı Aşk Ya" isimli single albümünü çıkarttı. RÜYALARDA BULUŞALIM... Rüya Ersavcı'nın sözlerini kendi yazdığı Rüyalarda isimli şarkısı şimdiden müzik dünyasında büyük bir beğeni gördü. Sıcak mı sıcak bir Temmuz sabahı, avaz avaz ağlayarak, rüya gibi bir kız geldi dünyaya. O kadar içli, o kadar güzel ağlıyordu ki, anne babası böyle bir sesin eğitim görmesi gerektiğine karar verdiler. Rüya Ersavcı, 1980  1984 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarında eğitim gördü. Bu yeteneğini 1983  1986 yılları arasında Timur Selçukun dersanesinde şan, solfej ve armoni dersleri alarak pekiştirdi. Bu arada, yine 1983 yılında, Fikret Hakanın Meksikalı adlı tiyatro oyununun müziklerini, arkadaşı Deniz Tüney ile birlikte hazırladı. Gün geçtikçe bilgisi, deneyimi, donanımı ve şöhreti artmaya başladı ve o dönemlerde dünya meselesi haline getirilen Eurovisiona 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 yıllarında olmak üzere, arka arkaya katılarak, bu alanda rekor kırdı.