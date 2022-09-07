90'ların yıldızı şarkıcı Şahsenem'den ailesiyle ilgili itiraflar: Beni karanlık odaya kilitlediler

Bir dönemin ünlü yıldızı Şahsenem, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olarak Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. 'O Bu Gece Gelecek', 'Gözyaşların Anlatır' gibi şarkılarla tanınan Şahsenem, şöhrete giden yolda yaşadığı zorlukları itiraf etti.

"KARANLIK ODAYA KİLİTLEYİP, KAPIYA YEMEK BIRAKTILAR"

Kardeşleriyle arasının iyi olmadığını ve onlarla görüşmediğini söyleyen Şahsenem, aile içi sıkıntıdan dolayı evi terk ettiğini ifade etti. Ailesi tarafından karanlık bir odaya kilitlendiğini de söyleyen Şahsenem şu ifadeleri kullandı:

"Bizde aileyi terk eden evlat çok hoş karşılanmaz. Ben ülkeyi dahi terk ettim ve ben Türkiye vatandaşı oldum. Ben çok ünlü bir sanatçıydım, beni eve kilitlediler. Ben o dönem çok zirvede bir sanatçıyım. Her teklif bana geliyor. Kardeşlerim kıskançlıklarından dolayı bana 'Şarkı söylemeyeceksin' dediler. Annemden sinemada oynamak için izin istedim çünkü ancak o evden öyle çıkabilirdim. Kardeşlerim de kariyerimin biteceği düşüncesiyle karşı çıkmadı. Bunlar beni karanlık odaya koydular. Yemeğimi kapının önüne koydular. Şarkı söylemekten vazgeçtiğimi duyunca beni serbest bıraktılar. Ben o odandan çıktım bir daha da dönmedim"

"TÜRKİYE'YE KAÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Kardeşlerinde yaptıklarından dolayı çok kırgın olduğunu söyleyen Şahsenem, Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldığını ifade etti. Kültür Bakanı'nın ülkeden gitmemesi için yalvardığını anlatan ünlü şarkıcı "Ben bu ülkeden gitmek zorundayım. Ben ailemle anlaşamıyorum. Siz benim ailemi bilmiyorsunuz" sözleriyle cevap verdiği dile getirdi.





