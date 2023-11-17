90'lı yılların koşan adamıydı! Ünlü yıldız Mirkelam son haliyle şaşırttı! 'Yaşlan artık be adam'

Türk pop müziğinin sayılı isimleri arasında yer alan Mirkelam, uzun yıllardır ekranlarda görünmüyordu. Bir dönemin koşan adamı olarak adlandırılan Mirkelam, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü sanatçının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

YILLARDIR EKRANDAN UZAK

90'lı yılların aranan isimleri arasında olan Mirkelam, özellikle Her Gece klibinin başından sonuna kadar koşmasıyla tanınıyor. Mirkelam uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Yaklaşık 10 yıldır Aysen Sabancı ile birliktelik yaşayan Mirkemal, ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Aysen Sabancı ile aralarında bir aşkın olmadığını belirten Mirkelam, bu açıklamasıyla magazin basınına bomba gibi düştü.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü sanatçının son hali ise görenleri epey şaşırttı. 60 yaşına yaklaşmasına rağmen hala yaşlanmamış olması dikkatlerden kaçmadı.

Mirkemal'ı gören birçok kulanıcı 'Artık yaşlan be adam', 'İşte genetiğin kanıtı', 'Hayat teğet geçmiş' gibi yorumlarda bulundular.

Mirkelam'ın gerçek adı Fergan Mirkemal'dır. 20 Mayıs 1966 Urfa, Birecik doğumludur. Babası Nazım Mirkelam, avukattır. Ud ve piyano çalar. "Gül ağacı değilem, her gelene eğilem" şarkısının bestecisi İzmir milletvekilliği ve senatörlük yapmış Necip Mirkelamoğlu da Mirkelam ailesindeki müzisyenlerdendir.

Mirkelam 19 Mayıs 1995'te, Kayahan'la birlikte Cem Özer'in programına konuk olduktan sonra koşan adam olarak girer gündeme. Umur Turagay'ın klibi, Serra d'Autry'nin yarattığı imaj ve İskender Paydaş'ın düzenlemesiyle Her Gece, daha albüm çıkmadan bir gecede dillere dolanır.

31 Mayıs 1995 tarihinde çıkardığı albümü ile çok iyi bir satış grafiği yakalar. Kendi adını taşıyan albüm bir günde 200 bin, toplamda 750 bin kopya satar. Ali Kırca Mirkelam için, 1995 yılında "90'lar Türkiye'sinin plastik kahramanlarının sonuncusu... Koşuyor koşuyor bir yere varamıyor" diye yazmıştır.









