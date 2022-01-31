90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

Bir dönemin ünlü sunucusu Hamit Özsaraç, son haliyle dikkat çekti. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren Özsaraç'ın ne işle meşgul olduğu merak konusu oldu.

1956 doğumlu Hamit Özsaraç, 1980 yılında TRT'de haber sunuculuğu yaptı. 1990 yılında Star TV'ye transfer olan Özsaraç, 1995 yılında Show TV'de kamera karşısına geçti.

2000 yılında Sky Türk'te çalışan ünlü sunucu, tekrar Show TV'ye geçti ancak Ali Kırca'nın gelmesiyle, 3 yıl sunuculuk yapamadı.

Kariyerine seslendirme sanatçısı olarak devam eden Hamit Özsaraç, şimdilerde ünlü bir diksiyon kursunda seslendirme eğitmenliği yapıyor.

Özsaraç'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.



