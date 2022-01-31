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  4. 90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

31.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda ana haber bülteni sunan ünlü sunucu Hamit Özsaraç, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

Bir dönemin ünlü sunucusu Hamit Özsaraç, son haliyle dikkat çekti. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren Özsaraç'ın ne işle meşgul olduğu merak konusu oldu.

1956 doğumlu Hamit Özsaraç, 1980 yılında TRT'de haber sunuculuğu yaptı. 1990 yılında Star TV'ye transfer olan Özsaraç, 1995 yılında Show TV'de kamera karşısına geçti.

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

2000 yılında Sky Türk'te çalışan ünlü sunucu, tekrar Show TV'ye geçti ancak Ali Kırca'nın gelmesiyle, 3 yıl sunuculuk yapamadı.

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

Kariyerine seslendirme sanatçısı olarak devam eden Hamit Özsaraç, şimdilerde ünlü bir diksiyon kursunda seslendirme eğitmenliği yapıyor.

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!

Özsaraç'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.

90'lı yılların unutulmaz spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şaşkına çevirdi!


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Show TV
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