91. İzmir Enternasyonal Fuarı sona erdi

İZMİR (AA) - Türkiye'nin alanında en köklü organizasyonlarından olan 91. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından Kültürpark'ta düzenlenen İEF'ye bu yıl 46 ülkeden 390'ı aşkın firma katıldı.

Fuar kapsamında konserler, sokak gösterileri, sinema ve tiyatro oyunu gösterimi, söyleşiler, spor etkinlikleri ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Bu yıl İEF ile beraber düzenlenen gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu da sona erdi. Kooperatifler, üretici birlikleri, küçük üreticilerin de yer aldığı Terra Madre Anadolu kapsamında söyleşiler, çalıştaylar, mutfak şovları yapıldı.

