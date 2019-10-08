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93 kadını boğarak öldürdü: ABD tarihinin en vahşi seri katili!

BBC BBC
08.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 35 yıl içinde 90'dan fazla kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen Samuel Little adlı mahkumun iddialarını teyit ederek bu kişinin ABD tarihinin en büyük seri katili olduğunu açıkladı.

93 kadını boğarak öldürdü: ABD tarihinin en vahşi seri katili!

2012'den beri California'da hapiste olan 79 yaşındaki Little, geçen yıl 1970-2005 yılları arasında farklı eyaletlerde 93 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti.

FBI'ın Pazar günkü açıklamasında federal uzmanların Little'ın tüm itiraflarının doğru olduğuna inandığı ve şimdiye kadar 50 cinayetin Little tarafından işlendiğini teyit edildiği belirtildi.

Daha önce Little'ın öldürdüğü kişilerin çoğunun aşırı dozda uyuşturucu, kaza ya da belirlenemeyen nedenlerden öldüğü açıklanmış, bazı cesetler bulunamamıştı.

HAPİSHANEDE ÖLDÜRDÜĞÜ KADINLARIN RESMİNİ ÇİZDİ

FBI, öldürülen 30 kişinin Little tarafından hapishanede çizilen renkli resimlerini de yayımladı. Bu kişilerin çoğu siyah kadınlardan oluşuyor.

FBI'ın videoya kaydettiği sorguda, Little 1993'te boğarak öldürdüğü bir kadının cesedini tenha bir yolda nasıl yokuş aşağı yuvarlayarak attığını anlatıyor, "Sonra tali bir yolda bir ses duydum, ceset hâlâ yuvarlanıyordu" diyor.

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Little, bir başka videoda da New Orleans'ta öldürdüğü bir başka kadın için de gülümseyerek "Güzel bir kadındı, açık tenliydi. Uzun boyluydu. Güzel hatları vardı" diye konuşuyor.

Ülke genelinde şimdi, Little'ın itirafları temel alınarak şimdiye kadar çözülemeyen onlarca cinayetle ilgili ipuçları karşılaştırılıyor.

19 EYALETTE CİNAYET

2012'de tutuklanan Little, 1987'de işlenen bir cinayetle bağlantılı olarak iki yıl sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmış, zaman içinde sorgularında cinayetleri itiraf etmeye başlamıştı.

Toplam 19 eyalette cinayet işlediği belirtilen Little, ilk kez 1961'de bir mobilya mağazasını soymak suçundan hapse girmiş ve üç yıl sonra salıverilmişti. Little 1964-75 yılları arasında 11 eyalette hırsızlık, tecavüz girişimi, dolandırıcılık ve kamu görevlilerine saldırı gibi suçlardan 26 kez gözaltına alındı.

1982 ve 1984'te iki farklı cinayet suçlamasından aklanan Little, daha sonra arabasında bir kadını boğmaya çalışmaktan iki-buçuk hapis yatmış, sonrasında serbest kalmıştı.

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93 KADIN cinayet abd Seri katil

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