MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 93 kilo vermişti... Pelin Öztekin'in son hali dikkat çekti!

93 kilo vermişti... Pelin Öztekin'in son hali dikkat çekti!

26.03.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası 93 kilo vererek 60 kiloya düşmüştü. Zaman zaman kilo alsa da diyet ve sporla yeniden zayıflayan Pelin Öztekin son halini paylaştı.

93 kilo vermişti... Pelin Öztekin'in son hali dikkat çekti!

Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin son haliyle dikkat çekti. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu.

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali dikkat çekti.

1

Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli televizyon programında oyunculuk yapan Pelin Öztekin sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zaman zaman kilosunu kontrol edemeyerek kilo alan oyuncu son halini paylaştı.

sdsd

İnanılmaz değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin'e "Zayıflamışsın çok güzel olmuşsun" yorumları yağdı.

Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Olay iddia Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Olay iddia

sfs


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ünlü isim kimseyi umursamadı! Sokaklarda öpüşürken yakalandılarİki ünlü isim kimseyi umursamadı! Sokaklarda öpüşürken yakalandılar
Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!
O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldiO partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi
Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından paylaştı! "Yüzde 82 zamla..."

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından paylaştı! "Yüzde 82 zamla..."

Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

Stefan Kuntz, iddialara sert çıkıştı!

Stefan Kuntz, iddialara sert çıkıştı!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

"Hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var" diyerek anlattı!

"Hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var" diyerek anlattı!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.