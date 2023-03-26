93 kilo vermişti... Pelin Öztekin'in son hali dikkat çekti!

Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin son haliyle dikkat çekti. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu.

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali dikkat çekti.

Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli televizyon programında oyunculuk yapan Pelin Öztekin sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zaman zaman kilosunu kontrol edemeyerek kilo alan oyuncu son halini paylaştı.

İnanılmaz değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin'e "Zayıflamışsın çok güzel olmuşsun" yorumları yağdı.



