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95. Akademi Ödülleri için Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı seçim takvimi açıklandı

06.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

95. Akademi Ödülleri için Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı seçim takvimi açıklandı

İSTANBUL (AA) - 2023 yılında 95.'si düzenlenecek 'Oscar' olarak bilinen Akademi Ödülleri için Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Adayı' seçim takvimi belirlendi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonunca (SEK) yapılan açıklamaya göre, sürecin bu yıl SEK koordinasyonunda "Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği" tarafından yürütüleceği açıklandı.

Seçici Kurul, ASİTEM, BİROY, BSB, FİYAB, SENARİSTBİR, SETEM, SESAM, SE-YAP, SİNEBİR, TESİYAP Sinema Meslek Birliklerinin yanı sıra ÇASOD, FİLM-YÖN, SİNESEN, SİYAD, SODER ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşuyor.

Seçici kurul tarafından değerlendirilecek filmlerin başvuru formu ve şifreli online izleme linkinin ya da 16 adet dijital (DVD ya da harici bellek) kopyasının 22 Ağustos 2022 pazartesi günü mesai bitimine kadar (TESİYAP ofisi) ulaştırılması gerekiyor.

Başvuran filmlerin yapımcıları, seçici kurul üyeleri için 5 Eylül 2022 gününe kadar ayrıca özel gösterimler organize edebilecek.

1 Ocak 2022 – 30 Kasım 2022 arası ticari gösterime çıkmış/çıkacak olan filmler aday gösterilebilirken, Akademi Ödülleri kuralları gereğince filmin, ticari amaçlı olarak birbirini takip eden şekilde en az yedi gün süre ile gösteriminin yapılması gerekiyor.

EK, Oscar için 'En İyi Uluslararası Film Türkiye Adayı'nı en geç Eylül ayı içinde açıklayacak.

Başvuru formu www.sek.org.tr adresinden indirilebilecek.

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