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977 gram esrarla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

26.12.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 977 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

977 gram esrarla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadeke Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, İ.E. ve V.Ç. isimli şahısların üzerinden 977 gram tız esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şahıs da, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

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