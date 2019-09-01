A Bola: Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a geri dönüyor

Portekiz gazetesi Abola’nın iddiasına göre; Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Porto ile anlaşmaya vardı.
Gazete, Kamerunlu oyuncunun geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniye sağlık raporlarının Beşiktaş yetkilileri tarafından detaylı şekilde incelendiğini de aktardı.
Raporlarda olumlu sonuç çıkması halinde Siyah-Beyazlılar, Aboubakar’ı 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katacak.
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