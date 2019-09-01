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A Bola: Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

Portekiz basını, Porto'nun Vincent Aboubakar için Beşiktaş ile anlaştığını ve Kamerunlu golcünün sağlık raporlarının olumlu çıkması durumunda 1 yıllığına kiralanacağını yazdı.

A Bola: Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a geri dönüyor

Portekiz gazetesi Abola’nın iddiasına göre; Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Porto ile anlaşmaya vardı.

Gazete, Kamerunlu oyuncunun geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniye sağlık raporlarının Beşiktaş yetkilileri tarafından detaylı şekilde incelendiğini de aktardı.

Raporlarda olumlu sonuç çıkması halinde Siyah-Beyazlılar, Aboubakar’ı 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katacak.

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Anahtar Kelimeler:
A Bola vincent aboubakar Beşiktaş porto

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