Galatasaray'da beşinci sezonunu geçiren Okan Buruk, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da elde ettiği sonuçlarla kulüp tarihine adını yazdırmaya devam ediyor. Aston Villa zaferiyle dikkatleri üzerine çeken deneyimli teknik adam, İngiliz ekiplerine karşı yakaladığı başarılı grafik ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselen galibiyet oranıyla öne çıkıyor.

EKSİKLERİ JOKER HAMLELERİYLE AŞIYOR

Galatasaray, yoğun maç takvimi ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun çıkıyor. Ancak Okan Buruk, kadrodaki eksiklikleri takım içinden bulduğu alternatiflerle kapatmayı başarıyor.

Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Ismail Jakobs gibi isimleri farklı pozisyonlarda değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının çok yönlü özelliklerinden yararlanıyor. Özellikle Aston Villa karşılaşmasında ortaya koyduğu oyun planı, Buruk'un taktik yaklaşımındaki değişimi de gözler önüne serdi.

Hücum futboluyla ön plana çıkan Galatasaray, İngiliz temsilcisi karşısında bu kez savunma disiplinini ön plana çıkardı. Rakibine isabetli şut imkanı tanımayan sarı-kırmızılılar, Deniz Gül'ün golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Buruk'un kontrollü ve sabırlı oyun tercihi, Avrupa'da önemli bir galibiyeti beraberinde getirdi.

OKAN BURUK'UN GALATASARAY'DA KIRDIĞI REKORLAR

Galatasaray'ın başında beşinci sezonunu geçiren Okan Buruk, elde ettiği istatistiklerle birçok alanda kulüp tarihine geçti. Deneyimli teknik adamın öne çıkan başarıları şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde en uzun galibiyet serisi: 3 maç

Şampiyonlar Ligi'nde 25 yıl sonra üst üste gol yemeden kazanma: 2 maç

Oyuncu ve teknik direktör olarak kazandığı toplam kupa: 20 (14 futbolcu, 6 teknik direktör)

Bir sezonda topladığı en yüksek lig puanı: 102

Bir sezonda elde ettiği en fazla galibiyet: 33

En yüksek galibiyet yüzdesi: %80

75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör: 90 maç

Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi: 17 maç

Süper Lig'de en uzun deplasman galibiyet serisi: 17 maç

Deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör: 64 maç

Galatasaray'ın ligdeki en uzun iç saha yenilmezlik serisi: 42 maç

Süper Lig'in ilk 12 haftasında en az 10 galibiyet elde etme başarısı: 3 kez

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI SAHASINDA GEÇİT VERMİYOR

Okan Buruk'un Avrupa'daki dikkat çekici başarılarından biri de İngiliz takımlarına karşı iç sahada elde ettiği sonuçlar oldu. Manchester United, Tottenham, Liverpool ve son olarak Aston Villa'yı mağlup eden deneyimli teknik adam, İngiliz temsilcilerine karşı kendi sahasında henüz yenilgi yaşamadı.

Buruk'un İngiliz ekiplerine karşı yakaladığı başarı, Galatasaray'dan önce RAMS Başakşehir döneminde Manchester United karşısında alınan galibiyetle başladı. Daha sonra sarı-kırmızılı takımın başında Tottenham, Liverpool ve Aston Villa karşısında da kazanan Buruk, dört farklı İngiliz kulübünü iç sahada mağlup etme başarısı gösterdi.

İngiliz takımlarına karşı iç sahada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Buruk'un genel bilançosu ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyete ulaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALİBİYET ORANI İKİYE KATLANDI

Okan Buruk'un Galatasaray'daki başarısının en dikkat çekici yansımalarından biri de Şampiyonlar Ligi istatistiklerinde görüldü. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk öncesindeki dönemde 2003-2023 yılları arasında oynadığı 49 karşılaşmada 10 galibiyet elde edebildi.

Okan Buruk yönetiminde ise 23 maçta 9 kez sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, kazanma oranını önemli ölçüde artırdı. Buruk öncesinde yüzde 20,4 olan galibiyet oranı, deneyimli teknik adam döneminde yüzde 39,1'e yükseldi.

Böylece Galatasaray, Buruk yönetiminde yalnızca 23 maçta eski dönemdeki 49 karşılaşmada elde ettiği galibiyet sayısına bir adım kadar yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, önceki dönemde yaklaşık beş maçta bir galibiyet alırken Buruk döneminde bu oran iki buçuk maçta bir zafere dönüştü.

SON ÜÇ MAÇTA ÜÇ GALİBİYET

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişinde son üç karşılaşma belirleyici oldu. Lille karşısında alınan galibiyetle başlayan seri, Stuttgart ve Aston Villa zaferleriyle devam etti.

Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen 9 galibiyetin 3'ü son üç karşılaşmada geldi. Lille maçı öncesinde 20 karşılaşmada 6 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, üst üste üç zaferin ardından galibiyet oranını yüzde 30'dan yüzde 39,1'e çıkardı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet daha alması halinde 2003-2023 döneminde 49 maçta ulaştığı 10 galibiyetlik toplamı, Okan Buruk yönetiminde yalnızca 24 karşılaşmada yakalamış olacak. Bu tablo, deneyimli teknik adamın Avrupa arenasında sarı-kırmızılı takıma kazandırdığı ivmeyi ortaya koyuyor.