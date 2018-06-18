A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımın 28 Haziran'da Ukrayna ve 1 Temmuz'da İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda yapacağı karşılaşmalarda mücadele edecek 17 kişilik aday kadrosunun belirlendiği ifade edildi.

Darüşşafaka'da forma giyen Scottie Wilbekin, ilk kez A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.

Ay-yıldızlıların başantrenör Ufuk Sarıca tarafından belirlenen 17 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel (Banvit), Sertaç Şanlı, Semih Erden (Beşiktaş Sompo Japan), Scottie Wilbekin, Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Ayberk Olmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen (Pınar Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Barış Ermiş (TOFAŞ).

