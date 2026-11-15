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Süper Lig devinden Gedson Fernandes bombası! Rusya'da mutlu değil

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Spartak Moskova forması giyen eski Beşiktaşlı Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Rusya'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtilen 27 yaşındaki Portekizli yıldız için bordo-mavili yönetim kiralama dahil tüm şartları araştırıyor.

Süper Lig devinden Gedson Fernandes bombası! Rusya'da mutlu değil
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken orta sahaya net bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili yönetimin, Türkiye'yi yakından tanıyan ve Spartak Moskova'da forma giyen Gedson Fernandes'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Süper Lig devinden Gedson Fernandes bombası! Rusya da mutlu değil 1

Spartak Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha için Trabzonspor cephesinden henüz resmi bir teklif yapılmadı. Ancak Karadeniz ekibinin, Rus kulübünün kiralama seçeneğine sıcak bakıp bakmayacağını ve olası bir bonservisli ayrılıkta talep edeceği rakamı öğrenmek adına nabız yokladığı belirtildi.

RUSYA'DA MUTSUZ, TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Süper Lig devinden Gedson Fernandes bombası! Rusya da mutlu değil 2

2025 yazında Beşiktaş'tan 25 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcunun, Rusya'daki yaşamdan memnun olmadığı ve Türkiye'ye dönüş fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Daha önce Moskova'nın sert ve soğuk hava şartlarına alışmakta zorlandığını dile getiren Gedson'un bu durumu, Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor.

THOMAS REIS'IN ARADIĞI PROFİLE UYUYOR

Süper Lig devinden Gedson Fernandes bombası! Rusya da mutlu değil 3

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını terleten deneyimli oyuncunun ligi çok iyi tanıması ve teknik direktör Thomas Reis'ın aradığı iki yönlü orta saha profiline tam uyum sağlaması, bordo-mavililerin ilgisini artırıyor. Spartak Moskova'nın oyuncuyu kolay bırakmak istememesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülürken, Trabzonspor yüksek maliyetli bir operasyona girmeden önce tüm formülleri değerlendirmeyi hedefliyor.

RUSYA KARNESİ

Süper Lig devinden Gedson Fernandes bombası! Rusya da mutlu değil 4

Spartak Moskova'daki ikinci sezonunu geçiren Gedson Fernandes, Rusya'daki ilk yılında ligde çıktığı 27 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Portekizli orta saha, bu sezon ise ligde görev aldığı 12 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gedson Fernandes
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