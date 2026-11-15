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Ronaldo yoksa Portekiz de yok! Danimarka'dan fark yediler

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 5. hafta mücadelesinde Danimarka, konuk olduğu Portekiz'i 4-1'lik çarpıcı bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe gruptaki ilk yenilgisini tattıran Danimarka'da Rasmus Hojlund attığı iki golle galibiyette başrolü oynadı.

Ronaldo yoksa Portekiz de yok! Danimarka'dan fark yediler
Emre Şen

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Portekiz ile Danimarka, Braga Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Milli takıma veda eden Cristiano Ronaldo'nun onurlandırıldığı gecede sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılan konuk ekip Danimarka, tarihi bir sonuca imza attı.

HOJBJERG PERDEYİ AÇTI, HOJLUND FARKI GETİRDİ

Ronaldo yoksa Portekiz de yok! Danimarka dan fark yediler 1

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Danimarka, 43. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Pierre-Emile Hojbjerg'in golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu üstünlükle girdi.

İkinci devreye fırtına gibi başlayan konuk ekipte sahneye Rasmus Hojlund çıktı. Genç golcü; 49. ve 57. dakikalarda kaydettiği şık gollerle skoru bir anda 3-0'a taşıyarak ev sahibi ekibin direncini kırdı.

ANDERSEN FİŞİ ÇEKTİ, BERNARDO SILVA TESELLİ VERDİ

Ronaldo yoksa Portekiz de yok! Danimarka dan fark yediler 2

Oyun disiplininden kopmayan Danimarka, 75. dakikada savunma oyuncusu Joachim Andersen'in kafa golüyle farkı dörde çıkardı. Mücadelenin uzatma dakikalarında (90+3) Bernardo Silva ile fileleri havalandıran Portekiz farkı üçe indirse de bu gol yalnızca teselli niteliği taşıdı ve maç Danimarka'nın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

GRUPTA SON DURUM VE FİKSTÜR

Ronaldo yoksa Portekiz de yok! Danimarka dan fark yediler 3

Bu kritik galibiyetle puanını 9'a yükselten Danimarka grupta ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırırken, ilk yenilgisini alan lider Portekiz 12 puanda kaldı. Grubun son haftasında Danimarka sahasında Norveç'i konuk edecek, Portekiz ise Galler deplasmanına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Portekiz
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