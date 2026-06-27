SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı Antalya kampını tamamladı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya’daki çalışmalarını hazırlık maçıyla birlikte tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Antalya kampını tamamladı

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya’daki kampında Rusya ile hazırlık maçı yaptı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleye Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Malachi Flynn ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 54-30 önde tamamlayan Milliler, rakibini 86-78 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Antalya kampını tamamladı 1

Furkan Korkmaz 13 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Cedi Osman 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Rusya’da ise Kirill Grigori, 20 sayıyla maçı bitirdi.

Milliler, 30 Haziran’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique geri dönüyor!Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique geri dönüyor!
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon belli oldu!Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye A Milli Basketbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.