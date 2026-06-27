A Milli Erkek Basketbol Takımı Antalya kampını tamamladı

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya’daki kampında Rusya ile hazırlık maçı yaptı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleye Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Malachi Flynn ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 54-30 önde tamamlayan Milliler, rakibini 86-78 mağlup etti.

Furkan Korkmaz 13 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Cedi Osman 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Rusya’da ise Kirill Grigori, 20 sayıyla maçı bitirdi.

Milliler, 30 Haziran’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır